5 curiosidades del mes de octubre 

Inicia el mes de octubre, el décimo mes del año en el calendario y que cuenta con 31 días.

Durante el mes de octubre hay pocos días feriados oficiales; sin embargo, es un mes de transiciones y es que nos prepara para lo que vienen en el invierno y las fiestas más importantes del año, Navidad y Año Nuevo.

1. Significado de la palabra «octubre»

Octubre es una palabra procedente del latín que significa «ocho meses». A pesar de ser el décimo mes en la actualidad, gracias a la aportación del calendario juliano, es el octavo mes en el calendario romano, puesto que se consideraba que marzo era el primer mes del año y diciembre, el último.

2. Descubrimiento del continente americano

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América en su primer viaje transatlántico. Este hecho marcó un antes y un después en la historia, ya que abrió las puertas a la exploración y colonización de este nuevo continente. Aunque hoy en día hay opiniones encontradas sobre el legado de Colón, es innegable que su llegada a América fue un evento trascendental.

3. Los mejores alimentos de octubre

Consumir alimentos de temporada es una buena forma de que el organismo adquiera aquellos componentes que están en mejores condiciones por la época. Los alimentos más destacados de octubre son frutas como el aguacate, granada, higo, kiwi, limón, mango, manzana, melón, membrillo, nectarina o pera.

4. Caen las hojas de los árboles

En otoño hay menos horas de luz y la intensidad de la radiación solar es menor. Como no pueden realizar la fotosíntesis, las hojas dejan de ser útiles y los árboles se deshacen de ellas.

5. Primer discurso televisivo presidencial

El 5 de octubre de 1947 se celebró la primera transmisión televisiva de un discurso presidencial en Estados Unidos. El presidente Harry S. Truman dirigió un mensaje a la nación sobre el programa de ayuda alimentaria para Europa. Este evento marcó un hito en la historia de la comunicación política, mostrando cómo la televisión comenzaba a cambiar la manera en que los líderes se conectaban con el público.