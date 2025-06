5 errores comunes en entrevistas de trabajo y cómo evitarlos   

¿Te suena el dicho ‘Salió a buscar trabajo con ganas de no encontrarlo’? Pocas personas con una necesidad real de trabajar tendrán esta mentalidad.

Sin embargo, sus acciones pueden demostrar lo contrario en un artículo publicado por el portal Provincia, la OCC Educación te presenta cinco vicios de la búsqueda de empleo que están causando que no puedas colocarte en una empresa.

1.- Aplicas a trabajos para los que no estás calificado. La primera clave para una búsqueda de empleo efectiva, es leer detenidamente cada vacante y asegurarte de que los requisitos coinciden con tu experiencia y preparación.

Es posible que la información de la vacante no sea suficiente para saber si cuentas con las habilidades necesarias para el puesto, sin embargo, no inviertas tiempo cuando la vacante tiene requerimientos específicos que no posees.

Recuerda que mientras más criterios cubras en la vacante más posibilidades hay de ser contratado. Si estás aplicando a trabajos que ‘te encantaría obtener’ pero para los cuales no estás preparado, difícilmente tendrás éxito.

2.- Envías tu CV de forma masiva. Cada empresa busca a un candidato específico, con ciertas cualidades y perfil. Por lo tanto, antes de postularte a una vacante destaca en tu CV destaque la experiencia y habilidades que son relevantes para el puesto.

Cuando te postulas a muchas vacantes de diferentes empresas con un mismo Currículo, es más difícil diferenciarte del resto de los candidatos, por lo tanto pasas desapercibido.

Esfuérzate por personalizar tu CV para cada vacante y recuerda que menos es más.

3.- No sabes qué quieres. «Quiero un trabajo de lo que sea” es una frase común entre la comunidad sin empleo, sin duda refleja que la persona tiene mucha necesidad de obtener el trabajo, pero aun así hay que tener claro qué estamos buscando.

Es muy importante fijar un objetivo, de lo contrario, regresamos al punto 2, lanzando disparos al aire sin obtener resultados.

Piensa en tus cualidades y para qué eres bueno, si es un trabajo que te motive podrás convencer mejor al reclutador en una entrevista.

4.- Eres vitamina, no aspirina. De acuerdo con la especialista en asesoría profesional J.T. O’Donnell, creadora del portal Careerealism, hay dos tipos de candidatos: la vitamina y la aspirina.

“Constantemente escucho en entrevista a gente que se vende diciendo ‘soy eficiente, trabajo en equipo, soy accesible, hago mi trabajo a tiempo’, eso está muy bien, pero esas son ‘vitaminas’. Es lo que haces para conservar tu trabajo, las empresas esperan que lo hagas”.

Sin embargo, de acuerdo con la especialista, estas no son las cualidades con las que debes venderte. “Lo que debes hacer es posicionarte como ‘la aspirina’, es decir un solucionador de problemas, esto es lo que te hace diferente de la competencia”.

O’Donnell recomienda que la próxima vez que envíes tu currículum o acudas a una entrevista, expreses cómo ayudarás a la empresa para ahorrar dinero, vender más, hacer los procesos más eficientes y productivos, “esto es lo que realmente justifica un buen salario o un ascenso”, asegura.

5.- Tu imagen en redes está descuidada. Más reclutadores están utilizando internet para conocer a los candidatos; sobretodo en puestos para profesionistas, la imagen en la red es cada vez más importante.

En algunas áreas laborales conviene tener un blog e incluso una página personal, en otras, bastará con que tus redes sociales reflejen a la persona detrás del CV.

Limitas tu búsqueda a una sola herramienta. Cuando estás determinado a encontrar empleo debes explotar todos los recursos de los que dispones. No es suficiente consultar la bolsa de empleo de tu universidad o escribir en Facebook que buscas trabajo.

Mientras más recursos explotes para lograr tu meta, más oportunidades tendrás de ser contratado.

Actualiza tu red de contactos, busca en tu tiempo libre, regístrate en bolsas de trabajo e inscríbete a ferias de empleo virtuales.

