5 estrellas del cine asiático que murieron recientemente y quizás no lo sabías  

El mundo del entretenimiento asiático ha sufrido sensibles pérdidas durante el primer semestre de 2025. Actores y actrices reconocidos por su talento, trayectoria e impacto cultural han dejado un vacío en la industria cinematográfica.

1- Kim Jong Suk

Actor y modelo de Corea del Sur, falleció a la edad de 29 años el 4 de junio de 2025. La familia de la estrella confirmó el deceso de la estrella dos días después del funeral.

2- Ricky Davao

Ricky Davao, actor y director de Filipinas, murió después de batallar contra el cáncer. Sus hijos publicaron una declaración informando la muerte del actor.

3- Lee Joo‑Sil

Respetada actriz con una carrera de décadas. Interpretó a la madre del policía en El Juego del Calamar. Falleció el 3 de febrero de 2025 tras dos meses luchando contra un cáncer de estómago.

4- Kim Sae‑ron

Destacada desde niña, actuó en A Brand New Life, The Man from Nowhere y Netflix. Fue encontrada muerta en Seúl el 16 de febrero de 2025.

5- Barbie Hsu

Esta actriz mejor conocida como “Big S”, protagonizó el exitoso drama Meteor Garden (2001). Murió el 2 de febrero de 2025 en Japón, a causa de una neumonía derivada de la gripe.

