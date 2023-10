Tras varios días en silencio, luego de una aplastante derrota en las pasadas primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ofreció este lunes un discurso para dar su parecer sobre este proceso electoral.

En su alocución, y como era de esperarse, el funcionario tocó algunos puntos importantes utilizando varias frases que en su mayoría emocionaron a todos los presentes.

Y te la presentamos a continuación:

A continuación las 5 frases más contundentes de su discurso:

1- «Desde primeras horas de la mañana en Santo Domingo Este las primarias se convirtieron en un evento contaminado por prácticas antidemocráticas que terminaron distorsionando profundamente los resultados en la boleta municipal».

2- «No podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia, que no existe. Tampoco los impugnaremos ya que la coyuntura y el calendario político determinan, para nosotros, siempre colocando lo primero de primero».

3- «Estamos claros de que los daños producidos al proceso obedecen a un obsesionado, y quizás extemporáneo, apetito de poder de personas, grupos y sectores que parecen haber perdido toda lógica y toda razón».

4- «Seguimos… trabajando cada día, sin distraernos, para garantizar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones».

5- “No más rostros cabizbajos, no más aflicción. Ya he llorado por ustedes. ¡Soy el único culpable por haberlos motivado a soñar! Levanten la frente y marchemos juntos hacia el mejor final de esta jornada. Confiados y seguros del futuro, pues no es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro. Tampoco será la primera vez que resucite”.