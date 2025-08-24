5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

La República Dominicana es uno de los mejores países de la región caribeña para realizar turismo en este verano. No solo es reconocida por sus playas de arena blanca y su vibrante cultura, sino también por sus impresionantes parques naturales que muestran la riqueza de su biodiversidad y paisajes.

No solo te quedes en Punta Cana, estos son algunos de los impresionantes parques naturales para visitar a la hora de hacer turismo en dominicana.

1- Parque Nacional Los Haitises

Creado mediante la Ley 402 del 3 de junio de 1976, aunque ya en 1968 la Ley 244 había creado una Reserva Forestal llamada Zona Vedada de Los Haitises. Ubicado entre las provincias Hato Mayor, Samaná y Monte Plata, famoso por sus mogotes, manglares, cuevas con pictografías taínas y la abundancia de aves exóticas.

2- El Parque Nacional Jaragua

Laguna Oviedo, Parque Nacional Jaragua. Fuente externa.

El Parque Nacional Jaragua ocupa la porción sur de la procorriente de Barahona, en la región suroeste del país, incluyendo en su demarcación territorial las islas Beata y Alto Velo, así como los cayos Los Frailes y Piedra Negra. Esta área protegida marino-terrestre es la más extensa de la República Dominicana, con aproximadamente 1543 km²  de superficie entre zonas marinas, insulares, estuarinas, lacustres y terrestres.

3- Parque Nacional Sierra de Bahoruco (Pedernales, Barahona e Independencia)

El Parque Nacional Sierra de Bahoruco (PNSdB) alberga una importante muestra de los ecosistemas tropicales de montaña propios. Estos incluyen extensos bosques dominados por el pino (Pinus occidentalis), bosques latifoliados y bosques nublados de montaña, desde los 100m hasta más de 2300 m en la Loma del Toro.

4- Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos (Independencia y Bahoruco)

Es un parque nacional ubicado en la provincia de Bahoruco, al suroeste de la República Dominicana. Recibió el estatus de parque natural en 1974. Es el lago más grande y salado del Caribe, bajo el nivel del mar.

5- Parque Nacional Monte Cristi

Se encuentra en el extremo noroeste de la nación. El parque nacional Montecristi, que ocupa más de 500 kilómetros cuadrados, incluye zonas marítimas y terrestres. La fauna de este lugar natural es rica, con una diversidad de reptiles, particularmente el cocodrilo americano; además, se pueden observar varias especies de aves y anfibios.

Entre las aves se encuentran el chorlo, la tijereta, el cucú, el pelícano y el bubí. La planta Sabia Montecristi, endémica de este lugar, y los manglares prieto y rojo son representativos de la flora local.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

