¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

La vicepresidenta Raquel Peña se mostró optimista de que el pais brillará en los Juegos. (Hoy/Alberto Calvo

La vicepresidenta de la República, en un discurso bien hilvanado, cargado de económicos, donde sorprendió al anunciar que el gobierno está invirtiendo unos cinco mil millones de pesos en las remodelaciones que están en curso de todas las instalaciones del Centro Olímpico y del Parque del Este, en Santo Domingo Este.

Asimismo, Peña afirmó que se se estará ampliando el apoyo al sector Deporte desde el gobierno central para favorecer a los atletas de alto rendimiento y a toda la juventud.

“Quiero felicitar al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por el gran trabajo que viene realizando y les adelanto que en el conocimiento del Proyecto de Presupuesto abogué para que se les asignen mas fondos a MIDEREC”, dijo.

Exclamo que la República Dominicana, otra vez, saldrá airosa del montaje y celebración de los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento que el presidente Luis Abinader viene brindando todo su apoyo irrestricto para que el país “sea con orgullo la Capital del Deporte Regional”.

La competencia se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

“El presidente Luis Abinader, viene realizado una inversión sin precedentes, destinando más de 5,000 millones de pesos a la modernización de la infraestructura deportiva en todo el país y atención a los atletas, que son los verdaderos protagonistas”, expuso Peña.

Las grandes remodelaciones

Subrayó que el Estadio Olímpico “Félix Sánchez” está siendo remodelación y se invertirán unos 950 millones de pesos.

Lo mismo ocurre con el Palacio de los Deportes “ Vírgilio Travieso Soto” que quedará listo, incluso para recibir partidos de la NBA.

La vicepresidenta Raquel Peña dijo que en el Centro Olímpico también se remodelan voleibol, natación, se construye el Pabellón de taekwondo, lo mismos que el Parque del Este, con pesas, gimnasia, balonmano y tenis de Mesa. “Se trabaja bien duro”, expuso Peña.