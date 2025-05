5 mitos sobre los huracanes que muchos dominicanos aún creen

Este 1 de junio inicia la temporada de huracanes en el Atlántico que se extenderá hasta el 30 de noviembre, con pronósticos que advierten una actividad ciclónica más intensa que en años anteriores.

Por esto hoy te desmontamos algunos mitos que hay en República Dominicana, y han trascendido de generación en generación.

Mito: Cubrir las ventanas con cinta adhesiva evita que se rompan.

Fuente externa

Realidad: La cinta adhesiva no protege las ventanas contra los fuertes vientos huracanados. Lo ideal es asegurar las ventanas con contraventas o láminas de plástico resistente.

Mito: Los rayos nunca caen dos veces en el mismo lugar.

Fuente externa

Realidad: Los rayos pueden caer muchas veces en el mismo sitio, especialmente en estructuras altas como torres, árboles o edificios. Por ejemplo, el Empire State Building es alcanzado decenas de veces al año.

Mito: «No se debe usar el celular durante un huracán porque atrae los rayos.»

Fuente externa

Realidad: Falso. Usar el celular (especialmente si no está conectado al cargador) no representa un riesgo de atracción de rayos. Lo que sí es peligroso es usar teléfonos fijos conectados a la línea, ya que pueden conducir electricidad si cae un rayo cerca.

Mito: «No se debe abrir la nevera descalzo durante un huracán.»

Una persona frente a la nevera por la noche. (Adobe Stock)

Realidad: Este mito mezcla algo de lógica con confusión. Lo cierto es que si hay una tormenta eléctrica activa y estás descalzo sobre un suelo mojado, podrías correr riesgo si hay una descarga eléctrica (por ejemplo, una sobrecarga o corto circuito). Pero abrir la nevera en sí no es peligroso si no hay agua en el suelo ni problemas eléctricos.

Mito: «No se debe lavar ropa o bañarse durante un huracán.»

Realidad: Es cierto que durante tormentas eléctricas no se recomienda bañarse ni usar electrodomésticos conectados al agua (lavadoras, por ejemplo), ya que las tuberías metálicas pueden conducir electricidad si cae un rayo cerca. Sin embargo, si el huracán no trae actividad eléctrica, no hay peligro en bañarse o lavar ropa.