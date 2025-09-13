5 emocionantes películas y 2 cautivadoras series para ver en Netflix este fin de semana

Los fin de semana se hicieron para descansar y pasarlo bien, lo bueno es que no tienes que salir de casa Los fines de semana son perfectos para descansar y disfrutar, y lo mejor es que no necesitas salir de casa para vivir grandes historias.

Aquí te traemos cinco emocionantes películas y dos cautivadoras series que puedes ver en Netflix para que elijas tu género favorito: romance, comedia, acción o drama.

¿Qué esperas? Prepara tus palomitas y te sumérgete en un maratón inolvidable.

Películas

La gran estafa (2001) – Comedia – 13+

Recién salido de prisión, el carismático ladrón Danny Ocean reúne a un equipo de especialistas para llevar a cabo un gran golpe en Las Vegas.

De amor y otras adicciones (2010) – Drama – 16+

Un encantador representante farmacéutico replantea sus planes de vida al enamorarse de una artista que lucha con los síntomas tempranos del párkinson.

Ocean’s 8: Las estafadoras (2018) – Comedia – 13+

Debbie Ocean, recién salida de prisión, planea el robo de un deslumbrante collar durante la Met Gala con la ayuda de siete cómplices.

Venganza despiadada (2011) – Acción – 16+

Tras el asesinato de sus padres en Bogotá, Cataleya Restrepo se convierte en una asesina implacable en busca de justicia.

Aquaman y el reino perdido (2023) – Acción – 13+

El vengativo Manta Negra regresa con un poderoso artefacto, obligando a Aquaman a unir fuerzas con un viejo rival para salvar al mundo.

Series

Bon appétit, majestad (2025) – Miniserie, Romance – 13+

Una talentosa chef viaja en el tiempo hasta la dinastía Joseon, donde conquista con su cocina el paladar de un rey tirano. Pero sobrevivir exigirá algo más que talento.

Señora Acero (2018) – Drama, 5 temporadas – 16+

Tras la muerte de su esposo narcotraficante, una mujer común deberá tomar las riendas del negocio para salvar la vida de su hijo enfermo.

