5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

Si este fin de semana buscas una maratón de entretenimiento, aquí te presentamos un un menú variado de películas y series en Netflix que prometen mantenerte atrapado frente a la pantalla. Desde acción trepidante hasta dramas conmovedores, comedia y terror, hay opciones para todos los gustos.

Prepara tus palomitas y elige tu favorita.

Películas recomendadas

Rescate imposible

image 652
  • 2024
  • ⁨16+⁩
  • Acción

Tras una operación fallida de las Fuerzas Especiales en Filipinas, un soldado novato depende de un piloto de dron de la Fuerza Aérea para sobrevivir en territorio hostil.

Entre la vida y la muerte

image 654
  • 2022
  • ⁨13+⁩
  • Dramas

Después de perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente desconsolada empieza a creer que él le envía señales desde el más allá.

Lea más: Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Lo que ellos quieren

image 655
  • 2019
  • ⁨16+⁩
  • Comedia

Una agente deportiva descubre que tiene un don para oír los pensamientos de los hombres y emplea su habilidad para triunfar en una empresa totalmente machista.

La monja

image 657
  • 2018
  • ⁨16+⁩
  • Terror

Una joven monja viaja con un sacerdote a Rumania para descubrir los secretos detrás de un espíritu maligno que atormenta un lugar sagrado.

El justiciero 2

image 658
  • 2018
  • ⁨16+⁩
  • Acción

Robert McCall, un exagente de la DIA convertido en justiciero, usa sus habilidades letales para vengar la muerte de una antigua colega muy querida.

Series destacadas

Bridgerton

image 659
Foto/Netflix
  • 2024
  • 3 temporadas
  • ⁨16+⁩
  • Dramas

Mientras las debutantes anhelan ser los diamantes más relucientes del baile, una discreta gema con una doble vida descubre su propio brillo entre secretos y sorpresas.

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

image 660
Foto/Netflix
  • 2023
  • 6 episodios
  • ⁨16+⁩
  • Dramas

En esta precuela de «Bridgerton», el matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra desata una épica historia de amor que transformará a la alta sociedad.

Síguenos como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

