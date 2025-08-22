5 películas y 2 series de Netflix imperdibles este fin de semana  

Si este fin de semana buscas una maratón de entretenimiento, aquí te presentamos un un menú variado de películas y series en Netflix que prometen mantenerte atrapado frente a la pantalla. Desde acción trepidante hasta dramas conmovedores, comedia y terror, hay opciones para todos los gustos.

Prepara tus palomitas y elige tu favorita.

Películas recomendadas

Rescate imposible

2024

⁨16+⁩

Acción

Tras una operación fallida de las Fuerzas Especiales en Filipinas, un soldado novato depende de un piloto de dron de la Fuerza Aérea para sobrevivir en territorio hostil.

Entre la vida y la muerte

2022

⁨13+⁩

Dramas

Después de perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente desconsolada empieza a creer que él le envía señales desde el más allá.

Lo que ellos quieren

2019

⁨16+⁩

Comedia

Una agente deportiva descubre que tiene un don para oír los pensamientos de los hombres y emplea su habilidad para triunfar en una empresa totalmente machista.

La monja

2018

⁨16+⁩

Terror

Una joven monja viaja con un sacerdote a Rumania para descubrir los secretos detrás de un espíritu maligno que atormenta un lugar sagrado.

El justiciero 2

2018

⁨16+⁩

Acción

Robert McCall, un exagente de la DIA convertido en justiciero, usa sus habilidades letales para vengar la muerte de una antigua colega muy querida.

Series destacadas

Bridgerton

Foto/Netflix

2024

3 temporadas

⁨16+⁩

Dramas

Mientras las debutantes anhelan ser los diamantes más relucientes del baile, una discreta gema con una doble vida descubre su propio brillo entre secretos y sorpresas.

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

Foto/Netflix

2023

6 episodios

⁨16+⁩

Dramas

En esta precuela de «Bridgerton», el matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra desata una épica historia de amor que transformará a la alta sociedad.

