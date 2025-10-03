Fin de semana sin aburrimiento: 5 películas y 2 series de Netflix para tu maratón

Este fin de semana no hay espacio para el aburrimiento: acción, risas, suspenso y hasta romance te esperan en esta selección de películas y series de Netflix perfectas para ver desde casa. Solo necesitas tus palomitas y elegir por cuál empezar.

Películas

Agente Stone (2023) | Acción

Una espía internacional se enfrenta a su mayor reto: evitar que una hacker robe un arma tan poderosa como peligrosa.

Alerta roja (2021) | Acción

Un perfilador del FBI y el ladrón de arte más buscado del mundo deberán hacer equipo para atrapar a una delincuente siempre un paso adelante.

Tripulación (2024) | Comedia

Cuando una aerolínea está al borde de la quiebra, tres azafatas se ven envueltas en una arriesgada red de contrabando.

Ocean’s 8: Las estafadoras (2018) | Comedia

Debbie Ocean recluta a un grupo de mujeres para dar el golpe más elegante: robar un collar millonario en plena Met Gala.

Misión: Imposible – Nación secreta (2015) | Acción

Ethan Hunt y su equipo enfrentan a una organización secreta que amenaza con desestabilizar el mundo.

Series

Bon appétit, majestad (2025) | Romance

Una chef viaja en el tiempo hasta la dinastía Joseon y conquista nada menos que al paladar… y corazón, de un rey tirano.

La huésped: Temporada 1 (2025) | Drama

Una pareja intenta recomponerse tras una infidelidad, pero la llegada de una misteriosa mujer destapa secretos y traiciones inesperadas.

