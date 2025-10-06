5 salsas deliciosas y fáciles para acompañar tus pastas en casa 

Foto de intenet

Si eres amante de la pasta, pero no siempre tienes tiempo para preparar recetas elaboradas, estas cinco salsas fáciles y llenas de sabor se convertirán en tus mejores aliadas.

Con ingredientes comunes y pasos sencillos, podrás disfrutar de un plato digno de restaurante sin salir de casa.

Las recetas son de la página web Nestlé Cocinas.

Pasta con Salsa Aurora

5edf5181562aa78f0cd521be5a4ba909.jpg
Foto Nestlé

Ingredientes

  • 2 Cucharadas de aceite de oliva
  • 2 Dientes de ajo majados
  • 2 Cucharadas de azúcar
  • 1/8 Cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 Envase de Leche Evaporada Carnation® Queso UHT 290ml
  • 2 Sobres de Caldo en Polvo Gallinita con Tomate MAGGI®
  • 1 taza del líquido de cocción de la pasta
  • 1 Libra de pasta hervida con sal

Preparación

  • 1.En aceite caliente sofríe por dos minutos el ajo, añade el azúcar, pimienta, la Leche Evaporada Queso, el Caldo en Polvo Gallinita con Tomate MAGGI® , y líquido de cocción de la pasta
  • 2.Agrega la pasta, mezcla bien, retira del fuego y sirve.

Pasta con Salsa Pesto

697f7ad0594ad97f1dbd3db78eddf1ed
Foto Nestlé

Ingredientes

  • 1/2 Taza de Hojas de Albahaca Fresca
  • 2 Sobres de Caldo en Polvo Gallinita MAGGI®
  • 1/2 Taza de Aceite De Oliva
  • 4 Dientes de ajo pelados
  • 1/4 Taza de Piñones
  • 1/2 Taza Queso Parmesano Rallado
  • 1 Libra de Pasta hervida con sal

Preparación

  • 1.Licua por 2 minutos los 6 primeros ingredientes. Agrega la pasta, mezcla bien y sirve.

Pasta en Salsa de Vegetales y Queso

2f40e8e06f5089f1af70299e6158944c
Foto Nestlé

Ingredientes

  • 1 Cucharada grande Mantequilla
  • 1/2 Taza Pimiento Morron, Rojo Picado en dados
  • 2 Tazas Flores de brócoli
  • 1 Unidad Leche Evaporada Carnation Queso UHT 290ml
  • 1 Cucharada grande Sazón Completo Maggi®
  • 1/4 Cucharadita Pimienta Negra Molida molida
  • 0.5 Libra Pasta tipo rigatoni, hervida en sal
  • 2 Cucharadas grandes Queso Parmesano rallado

Preparación

  • 1.En la mantequilla, sofríe por tres minutos el pimiento y las flores de brócoli, vierte la lata de Leche Evaporada CARNATION® UHT Sabor a Queso, el Sazón Completo MAGGI® y la pimienta, cocina por tres minutos, retira del fuego. Deja refrescar.
  • 2.Licúa, lleva de nuevo al fuego. Agrega la pasta, mezcla bien, retira del fuego y sirve con el queso por encima. Pueden colocar flores de brócoli y zanahoria para decorar.

Pasta con salsa Alfredo

39233641 090E 46F7 B2E1 7B4E204EB111
Foto Nestlé

Ingredientes

  • 196 ml (1 brik peq.) de Leche evaporada para cocinar IDEAL
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 3 yemas de huevo
  • Sal
  • pimienta

Preparación

  • Batir la leche evaporada con las yemas de huevo batidas.
  • Añadir el queso rallado y calentarlo a fuego suave durante unos 3 min, removiendo continuamente, hasta que espese.
  • Salpimentar.
  • Servir con pasta hervida.

Pasta con salsa de queso

pasta queso
Foto Nestlé

Ingredientes

  • 196 ml (1 brik peq.) de Leche evaporada para cocinar IDEAL
  • 200 g de queso brie
  • 100 g de queso gruyer
  • 100 g de queso emmental rallado
  • 10 g de mantequilla
  • nuez moscada
  • pimienta negra molida
  • spaghetti hervidos

Preparación

  • Retirar la piel del queso y cortarlo en trocitos.
  • Derretir la mantequilla en un cazo a fuego suave y agregar los quesos.
  • Añadir la leche evaporada y cocer a fuego suave hasta que el queso se funda. Sazonar con pimienta y nuez moscada. Remover bien hasta que la salsa esté ligada y retirarla del fuego.
  • Servir la salsa de quesos con la pasta hervida.

