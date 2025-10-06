Si eres amante de la pasta, pero no siempre tienes tiempo para preparar recetas elaboradas, estas cinco salsas fáciles y llenas de sabor se convertirán en tus mejores aliadas.
Con ingredientes comunes y pasos sencillos, podrás disfrutar de un plato digno de restaurante sin salir de casa.
Las recetas son de la página web Nestlé Cocinas.
Pasta con Salsa Aurora
Ingredientes
- 2 Cucharadas de aceite de oliva
- 2 Dientes de ajo majados
- 2 Cucharadas de azúcar
- 1/8 Cucharadita de pimienta negra molida
- 1 Envase de Leche Evaporada Carnation® Queso UHT 290ml
- 2 Sobres de Caldo en Polvo Gallinita con Tomate MAGGI®
- 1 taza del líquido de cocción de la pasta
- 1 Libra de pasta hervida con sal
-
Preparación
- 1.En aceite caliente sofríe por dos minutos el ajo, añade el azúcar, pimienta, la Leche Evaporada Queso, el Caldo en Polvo Gallinita con Tomate MAGGI® , y líquido de cocción de la pasta
- 2.Agrega la pasta, mezcla bien, retira del fuego y sirve.
Pasta con Salsa Pesto
Ingredientes
- 1/2 Taza de Hojas de Albahaca Fresca
- 2 Sobres de Caldo en Polvo Gallinita MAGGI®
- 1/2 Taza de Aceite De Oliva
- 4 Dientes de ajo pelados
- 1/4 Taza de Piñones
- 1/2 Taza Queso Parmesano Rallado
- 1 Libra de Pasta hervida con sal
Preparación
- 1.Licua por 2 minutos los 6 primeros ingredientes. Agrega la pasta, mezcla bien y sirve.
Pasta en Salsa de Vegetales y Queso
Ingredientes
- 1 Cucharada grande Mantequilla
- 1/2 Taza Pimiento Morron, Rojo Picado en dados
- 2 Tazas Flores de brócoli
- 1 Unidad Leche Evaporada Carnation Queso UHT 290ml
- 1 Cucharada grande Sazón Completo Maggi®
- 1/4 Cucharadita Pimienta Negra Molida molida
- 0.5 Libra Pasta tipo rigatoni, hervida en sal
- 2 Cucharadas grandes Queso Parmesano rallado
Preparación
- 1.En la mantequilla, sofríe por tres minutos el pimiento y las flores de brócoli, vierte la lata de Leche Evaporada CARNATION® UHT Sabor a Queso, el Sazón Completo MAGGI® y la pimienta, cocina por tres minutos, retira del fuego. Deja refrescar.
- 2.Licúa, lleva de nuevo al fuego. Agrega la pasta, mezcla bien, retira del fuego y sirve con el queso por encima. Pueden colocar flores de brócoli y zanahoria para decorar.
Pasta con salsa Alfredo
Ingredientes
- 196 ml (1 brik peq.) de Leche evaporada para cocinar IDEAL
- 50 g de queso parmesano rallado
- 3 yemas de huevo
- Sal
- pimienta
Preparación
- Batir la leche evaporada con las yemas de huevo batidas.
- Añadir el queso rallado y calentarlo a fuego suave durante unos 3 min, removiendo continuamente, hasta que espese.
- Salpimentar.
- Servir con pasta hervida.
Pasta con salsa de queso
Ingredientes
- 196 ml (1 brik peq.) de Leche evaporada para cocinar IDEAL
- 200 g de queso brie
- 100 g de queso gruyer
- 100 g de queso emmental rallado
- 10 g de mantequilla
- nuez moscada
- pimienta negra molida
- spaghetti hervidos
Preparación
- Retirar la piel del queso y cortarlo en trocitos.
- Derretir la mantequilla en un cazo a fuego suave y agregar los quesos.
- Añadir la leche evaporada y cocer a fuego suave hasta que el queso se funda. Sazonar con pimienta y nuez moscada. Remover bien hasta que la salsa esté ligada y retirarla del fuego.
- Servir la salsa de quesos con la pasta hervida.