59 años de El Nacional al servicio de la verdad

Al nacer, seis decenios atrás, el vibrante y único vespertino de República Dominicana en este momento, echó a andar bajo el liderazgo de los pilares del periodismo nacional Rafael Molina Morillo y Freddy Gatón Arce. Recién había pasado la guerra civil del 1965 mas no la incapacidad de grupos radicales de aceptar la publicación de informaciones fieles a los hechos y de denuncias de los atropellos y crímenes del bando que se levantó en armas para tronchar la constitucionalidad establecida en el 1963 y continuaba con acciones de sangre a través de grupos incontrolables. Nacía un medio dispuesto a servir a la nación con objetividad, valentía e independencia, sin importar el precio a pagar y sin condicionarse ni amedrentarse porque un año antes las instalaciones que compartía con la revista Ahora, de una historia común, recibiera una acción terrorista que costó la vida a dos de sus empleados. Incólume, adaptado a las exigencias de este tiempo, El Nacional merece una cálida felicitación de este diario, su compañero de ideales. Nuestros abrazos para don Bolívar Díaz Gómez, su director, y al conjunto de hombres y mujeres que persisten con éxito en en ser «la voz de todos».

Hechos atribuidos a PN que deben salir a la luz

Como supuestamente en este país no ocurren atentados al estado de derecho que el Gobierno jura respetar, sorprende y escandaliza la versión de que las patrullas policiales que dieron muerte a cinco supuestos delincuentes en una plaza de Santiago, barrieron después con incautación ipso facto las cámaras de vídeos del lugar que con toda seguridad certificarían con la grabación de imágenes si la multitudinaria acción mortal fue efectivamente el resultado de un intercambio de disparos entre perseguidores y perseguidos y no una ejecución extrajudicial, acto que con frecuencia se atribuye a agentes escapados de control. Reclamar justicia, deplorablemente, parece cada vez más ilusorio ante dos poderes (Ejecutivo y Judicial) que escuchan las versiones sobre excesos letales de los policías como quien oye llover.