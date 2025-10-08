6 meses del Jet Set: sobrevivientes y familiares reviven la noche que cambió sus vidas

Hace seis meses, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó, la vida cambió para más de 200 familias dominicanas. Hoy, la huella de esa tragedia sigue presente, marcada por dolor, recuerdos imborrables y la búsqueda de justicia.

Para Ramona Mercedes Patricia, quien perdió a su hija de 23 años, cada día ha sido un desafío. Entre lágrimas, contó al periódico Hoy:

“Mi vida ha cambiado totalmente. Se me fue un pedazo de mí. Ella vino a Santo Domingo a estudiar y a trabajar. Su graduación era el 24 de junio, Negocios Internacionales… no la pudo hacer. Lo que quiero es justicia.”

Jet Set. Foto/Guillermo Burgos.

De manera similar, Nelson Sánchez, quien perdió a su hija Neifi Sánchez que deja atrás un bebé en la orfandad dice que «más nunca he sido la misma persona después que mi hija murió», detalla, añadiendo que la justicia lo ha tratado «muy mal».

«Para mí ha sido duro el caso, todavía yo ando que no soy yo”, expresó Sánchez.

La huella de los sobrevivientes

Eucaristía oficiada en la zona cero. Foto/Guillermo Burgos.

La tragedia del Jet Set también dejó cicatrices profundas en quienes lograron sobrevivir. Patricia Ovalles, atrapada durante siete horas bajo los escombros, revive el horror.

“Eran 26 y fallecieron 12. Sobreviví con muchos recuerdos muy malos. El proceso ahí adentro fue muy difícil porque había mucha gente llorando, estaba llena de muertos encima”, relató Ovalles, al recordar el colapso que acabó con la vida de 12 integrantes del grupo al que pertenece, Los Dorados de Haina.

“Todavía las heridas están abiertas y mi recuperación ha sido lenta, todavía estoy cogiendo terapias por mi pierna”, expresó.

Patricia Ovalles. Foto/Guillermo Burgos.

A pesar del trauma, dice no perder la fe. “Gracias a Dios estamos recuperándonos”, afirmó. También reconoce que la impotencia por la falta de justicia siguen presentes.

Ana María Ramírez, otra sobreviviente, relata cómo los gritos de quienes fallecieron quedaron grabados para siempre:

«Ha sido todo muy difícil porque tengo muchos recuerdos, yo nunca perdí el conocimiento. Recuerdo los gritos de las personas, recuerdo los gritos apagarse y yo sabiendo que el apagarse significaba que ellos iban pereciendo«, dice Ramírez.

A pesar de las consecuencias físicas, lo más difícil ha sido la perdida de su amiga, Pierima Noguera, de nacionalidad venezolana. «Ella ya no está y es una perdida muy importante. Una mujer joven, madre, hija, buena amiga… y que murió por la avaricia de los dueños de este lugar que no lo cerraron y no nos evacuaron en el momento preciso», señaló la joven.

Al último momento decidió no ir al Jet Set

El caso también dejó historias de casi milagro. Héctor Rincón, presidente del grupo “Los Haineros”, decidió no asistir a la fiesta donde 12 de sus miembros murieron:

“Eso para nosotros fue durísimo y ha calado profundo. Los 17 que quedaron vivos tienen secuelas permanentes. No nos sentimos conformes con la justicia y cada mes asistiremos a la zona cero.”

Héctor Rincón. Foto/Merilenny Mueses

Seis meses después: la zona cero

Jet Set. Foto/Guillermo Burgos.

Hoy, solo quedan las ruinas del Jet Set, flores marchitas, velones y un mural en homenaje a Rubby Pérez. Como cada mes, familiares y amigos se reunieron bajo una carpa para una misa en honor a las víctimas, oficiada por el padre Rogelio Cruz, quien aseguró:

“Los que murieron, han querido dejarlos en el olvido… ha faltado la práctica de la justicia, esa que llega a las últimas dimensiones. El dolor sigue igual en la gente. Es algo que no se puede borrar, es algo que sigue permanente.”

Se recuerda que la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción contra los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat: RD$50 millones de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. El Ministerio Público, inconforme con la decisión, apelará.

