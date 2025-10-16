6 peloteros dominicanos finalistas para Guante de Oro 2025

Seis jugadores dominicanos fueron escogidos como finalista al Guante de Oro 2025 del béisbol de las Grandes Ligas.

Iniciando con el “Viejo Circuito”, Fernando Tatis Jr., jardinero derecho de San Diego Padres, es el único finalista.

En la Liga Americana, el lanzador Luis Severino de los Athletics aparece como finalista.

Julio Rodríguez, jardinero central de Seattle Mariners es otro de los finalistas al premio. El antesalista de los Cleveland Guardians, José Ramírez, también entró al listado.

Finalmente, los inicialistas Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) y Carlos Santana (Cleveland Guardians – Chicago Cubs), son los otros dos finalistas.