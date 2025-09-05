Cada país guarda costumbres que pueden parecer extrañas a los ojos de los extranjeros, pero que forman parte de la cultura de cada pueblo.

Desde lanzar especias hasta romper platos, estas tradiciones son tan peculiares como fascinantes.

Por eso, hoy te mostramos cada una de ellas:

Canela para los solteros

En Dinamarca se mantiene una antigua tradición, de quien cumple 25 años y sigue soltero, existe una alta probabilidad de que termine cubierto de canela de la cabeza a los pies.

El origen de este peculiar rito no está del todo claro, pero se cree que proviene de la costumbre de arrojar pimienta a los solteros de 30 años, una práctica que, según Business Insider.

Una muestra de amor

En Brasil, el primer pedazo de bizcocho o pastel se entrega a la persona más querida, como un gesto de cariño y respeto.

Congelar el pastel de bodas

En el Reino Unido, la tradición es que las parejas que se casan congelen la parte superior de su pastel de bodas y lo coman un año después, en su primer aniversario. Este ritual se supone que trae suerte.

108 campanadas

En los templos budistas de Japón, en Año Nuevo las personas se reúnen para escuchar las 108 campanadas permitiendo que comiencen con una mente más clara y positiva.

Otros, apuntan a que este ritual simboliza la purificación de los pecados.

Romper platos

En Grecia, es una tradición que en bodas y otras celebraciones, se rompan platos para alejar a los malos espíritus y atraer la buena suerte.

Mutilación genital femenina

En toda África y en varios países de Asia y Oriente Medio, la mutilación genital femenina consiste en la tradición de extirpar los genitales femeninos, ya sea total o parcialmente.

Practicada con mayor frecuencia en niñas pequeñas.





