Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anunció resultados de seguimiento a largo plazo del ensayo de fase 3 CROWN, que evalúa un inhibidor de ALK de tercera generación, disponible en la República Dominicana, en comparación con un inhibidor de ALK de primera generación en personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado ALK-positivo no tratado previamente.

Después de cinco años de seguimiento, el estudio mostró una reducción del 81% en la tasa de progresión de la enfermedad o muerte entre los pacientes bajo el tratamiento con el inhibidor de ALK de tercera generación, en comparación con un inhibidor de ALK de primera generación.

Además, el 60% de los pacientes tratados con la terapia más nueva estaban vivos sin progresión de la enfermedad después de cinco años en comparación con el 8% con el medicamento de primera generación.

Estos datos se anunciaron hoy en una presentación oral en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) 2024 (Resumen LBA8503) y se han publicado simultáneamente en el JournalofClinicalOncology.

«Estos resultados del ensayo CROWN no ​​tienen precedentes, ya que la mayoría de los pacientes que reciben el inhibidor de ALK de tercera generación están viviendo más de cinco años sin progresión de la enfermedad”, dijo Roger Dansey, M.D., Director de Desarrollo, Oncología, Pfizer.

«Estos resultados son un excelente ejemplo del compromiso de larga data de Pfizer de descubrir y desarrollar avances científicos para los pacientes, y respaldan nuestras terapias como un estándar de atención para el tratamiento de primera línea de personas con CPCNP avanzado ALK-positivo».

Por su parte, la Dra. Monique Baudrit, DirectoraMédica de Pfizer Centroamérica y Caribe comentó: “En Pfizer, estamos a la vanguardia de una nueva era en la atención del cáncer. Por eso, los resultados expuestos recientemente en la reunión anual de ASCO, demuestran que nuestro compromiso con la investigación y el desarrollo de terapias transformadoras genera impacto y ayuda a personas con diferentes tipos de cáncer, incluyendo el de pulmón con la mutación ALK-positivo, a tener una mejor calidad de vida. Cuanto más comprendamos lo complejo que es el cáncer y generemos ciencia basada en evidencia, más personalizado y esperanzador podrá ser su tratamiento”.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo.

De acuerdo con cifras del Observatorio Global del Cáncer, en el 2022 sediagnosticaron aproximadamente 1620*nuevos casos de cáncer de pulmón en la República Dominicana.

El CPCNP representa aproximadamente el 80-85% de los cánceres de pulmón, y los tumores ALK-positivos ocurren en aproximadamente el 3-5% de los casos de CPCNP.

Aproximadamente el 25-40% de las personas con CPCNP avanzado ALK-positivo pueden desarrollar metástasis cerebrales dentro de los dos años posteriores al diagnóstico inicial.

«El CPCNP avanzado ALK-positivo suele ser agresivo y a menudo afecta a personas jóvenes en el mejor momento de sus vidas», dijo Benjamin Solomon, MBBS, Ph.D., del Departamento de Oncología Médica, Centro de Cáncer Peter MacCallum, e Investigador Principal del ensayo CROWN.

“Este análisis actualizado muestra que el inhibidor de ALK de tercera generación ayudó a los pacientes a vivir más tiempo sin progresión de la enfermedad, y la mayoría de los pacientes experimentaron un beneficio sostenido durante más de cinco años, incluidos casi todos los pacientes tuvieron protección contra la progresión de la enfermedad en el cerebro.

Estas mejoras en los resultados para los pacientes con CPCNP ALK-positivo representan un avance notable en el cáncer de pulmón».

En este análisis actualizado, el inhibidor de ALK de tercera generación mostró una reducción del 94% en el riesgo de desarrollar progresión intracraneal (HR, 0,06; IC del 95 %, 0,03-0,12). No se alcanzó la mediana del tiempo para la progresión de la CI (CI del 95%, NR-NR) con el inhibidor de tercera generación y fue de 16,4 meses (12,7-21,9) con el inhibidor de primera generación. En personas sin metástasis cerebrales al inicio del estudio que recibieron la terapia más nueva, solo 4 de 114 desarrollaron metástasis cerebrales dentro delos primeros 16 meses de tratamiento.

En el momento del análisis, el 50% de los pacientes en el ensayo CROWN todavía estaban recibiendo el inhibidor de tercera generación en comparación con el 5% de los pacientes que recibieron el tratamiento inhibidor de primera generación.

«Aunque el CPCNP avanzado ALK-positivo representa aproximadamente el cinco por ciento de todos los casos de NSCLC, esto se traduce en 72,000 personas que son diagnosticadas en todo el mundo cada año», dijo Kenneth Culver, M.D., Director de Investigación y Asuntos Clínicos de la organización sin fines de lucro ALK Positive.

«Estos nuevos resultados del ensayo CROWN simbolizan un progreso significativo en el tratamiento de primera línea para el tratamiento dirigido del cáncer de pulmón ALK-positivo, lo que ha llevado a mejoras notables para la comunidad de pacientes».

Los perfiles de seguridad de los dos medicamentos involucrados en el seguimiento a cinco años fueron consistentes con hallazgos previos, sin señales de seguridad nuevas. En este análisis, los eventos adversos (EAs) más frecuentes (≥20%) reportados en pacientes tratados con la terapia de tercera generación fueron consistentes con el análisis de 2020 del ensayo CROWN, que incluía edema, aumento de peso, neuropatía periférica, efectos cognitivos, efectos del estado de ánimo, diarrea, disnea, artralgia, hipertensión, cefalea, tos, pirexia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Los EAs de grado 3/4 ocurrieron en 77% de los pacientes con la terapia de tercera generación y en 57% de los pacientes con la terapia de primera generación.

Pfizer continúa su compromiso de ayudar a los no científicos a comprender los últimos hallazgos con el desarrollo de resúmenes de lenguaje sencillo de los abstracts(APLS) para la investigación patrocinada por la compañía que se presenta en ASCO, que están escritos en un lenguaje no técnico.

Aquellos interesados en obtener más información pueden visitar www.Pfizer.com/apls para acceder a los resúmenes.

Sobre el ensayo CROWN

CROWN es un ensayo fase 3, aleatorizado, abierto y con dos brazos paralelos, en el que 296 personas con CPCNP avanzado ALK-positivo no tratado previamente fueron aleatorizadas 1:1 para recibir monoterapia con un inhibidor de ALK de tercera generación (n=149) o monoterapia con un inhibidor de ALK de primera generación (n=147).

El objetivo principal del ensayo CROWN es la PFS basada en la Revisión Central Independiente Cegada (BICR). Los objetivos secundarios incluyen PFS según la evaluación del investigador, supervivencia global (OS), tasa de respuesta objetiva (ORR), respuesta objetiva intracraneal (IOR) y seguridad.

Dado que la PFS media no se alcanzó después de tres años de seguimiento, se realizó un análisis post hoc no planificado con la intención de cuantificar aún más los resultados a largo plazo según la evaluación del tumor por parte del investigador en este estudio en un seguimiento clínicamente significativo de cinco años.