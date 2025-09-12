La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 26™ ha comenzado y los aficionados tienen la primera oportunidad de acceder a boletos antes que el público general a través del Sorteo de Preventa Visa.

A continuación, siete detalles clave sobre cómo participar en el Sorteo de Preventa Visa:

Periodo de inscripción: El Sorteo de Preventa Visa abre el miércoles 10 de septiembre a las 11 a.m. ET y cierra el viernes 19 de septiembre a las 11 a.m. ET. Se requiere un usuario de FIFA: Utiliza tu usuario de FIFA o crea uno en FIFA.com/tickets para participar en el Sorteo de Preventa Visa y tener la oportunidad de comprar boletos antes que el público general. Un millón de boletos disponibles: Se ofrecerá un total de un millón de boletos durante el Sorteo de Preventa Visa. Los participantes deben tener 18 años o más para ingresar al sorteo, y no es necesario realizar una compra para participar o ganar. El reglamento oficial completo está disponible en el sitio web de la FIFA. Proceso de selección aleatorio: Al ser un sorteo aleatorio, el momento en que te inscribas no afecta tus posibilidades de ser seleccionado. Las personas seleccionadas serán notificadas por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, con horarios designados para la compra de entradas a partir del 1 de octubre. Ser seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas durante la franja de tiempo asignada. Se requiere tarjeta Visa: Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Visa será el único método de pago aceptado durante esta primera fase de venta de boletos. Los aficionados que sean seleccionados en el Sorteo de Preventa Visa, deberán comprar sus boletos exclusivamente con una tarjeta Visa válida. Incluye todos los partidos: Se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo. El sorteo oficial del torneo se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C. Oportunidades adicionales: Las personas que no puedan participar en el Sorteo de Preventa Visa, o que no resulten ganadores del sorteo y quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo en las siguientes fases de venta que serán anunciadas posteriormente por FIFA.

Lee más: Fifa impulsa en RD fútbol femenino por mundial sub 17



Visita FIFA.com/tickets para comenzar y consulta la última publicación de FIFA para obtener más detalles sobre el Sorteo de Preventa Visa.

“Durante casi dos décadas, la alianza de Visa con la FIFA ha sido mucho más que el fútbol: se trata de crear nuevas posibilidades para los aficionados, las comunidades y nuestros socios en todo el mundo. El primer Sorteo de Preventa Visa es un reflejo nuestra sólida colaboración y de nuestro compromiso conjunto de ofrecer a los aficionados acceso exclusivo al evento deportivo más esperado del planeta”, afirmó Eduardo Coello, Presidente Regional de Visa para América Latina y el Caribe. “De cara a la Copa Mundial de la FIFA 26™, seguimos comprometidos en ofrecer experiencias seguras, fluidas e inolvidables que acerquen a las personas al deporte que aman, mientras ayudamos a los pequeños negocios a prosperar bajo el foco mundial de este torneo histórico.”

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está lista para hacer historia. Por primera vez, el torneo se jugará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México, reuniendo a 48 selecciones para disputar 104 partidos durante 39 días llenos de acción en 16 ciudades anfitrionas.

Sobre la base de casi dos décadas de colaboración, Visa y la FIFA continúan impulsando la innovación, acercando a los aficionados a la acción y fortaleciendo a pequeños negocios y comunidades en toda la región.

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios.

Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar.

Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.