7 cosas que debes saber sobre las tarjetas de crédito

Uno de los métodos de pago más utilizados en el mundo es la tarjeta de crédito. Con ella puedes comprar en tiendas físicas y online, así como domiciliar pagos de servicios y hasta retirar efectivo de cajeros automáticos.

Las tarjetas de crédito se han convertido en un instrumento universal para facilitar los pagos y otras transacciones financieras en con total seguridad y confianza. Pero, hay cosas que quizás desconoces.

A continuación, te presentamos 10 cosas que debes saber de las tarjetas de crédito:

1.- No es dinero adicional

De los distintos tipos de préstamo personal que ofrecen las instituciones financieras, las tarjetas de crédito son las que presentan más casos de no pago, por lo que es importante resaltar que las tarjetas de crédito no son dinero adicional, ya que sin pagas a tiempo, deberás pagar intereses por tus compras.

2.- Cobra los intereses del primer y el segundo mes juntos

Algo que vas a ver prácticamente en todo banco como beneficio de una tarjeta de crédito es que la primera cuota no genera interés.

Si pagas todas tus compras a una cuota, incluso si haces una compra por internet, muchos bancos la difieren automáticamente a 24 meses, o a 18 meses si es una compra internacional.

Puedes pagarlo en una cuota y no cancelar ni un centavo de interés; pero lo que no te dicen es que, si vas a hacer una compra en cuotas, la primera cuota no te cobra interés si tú pagas y dices que el pago es solo abono del capital, pero en la segunda cuota te cobran interés de la segunda más interés de la primera.

3.- Evita pagarla el último día

Algo muy importante, es no confiarse en la fecha límite de pago. Procura no dejar para el último momento el pago de tu tarjeta, considera que hay bancos que tardan hasta 48 horas en ver reflejado tu pago.

Otros casos que te pueden demorar el pago son los problemas con el sistema de transferencias, ya que en algunas ocasiones los mismos bancos se protegen de operaciones riesgosas y cierran sus operaciones a manera de seguridad, por lo que es importante que realices el pago de tu tarjeta por lo menos cinco días antes de la fecha del límite de pago.

4.- Algunas tarjetas ofrecen mejores beneficios que otras

Algunas tarjetas de crédito ofrecen grandes beneficios para viajar, otras personas tienen tarjeta multi-marca de supermercados que utilizan para sus compras, pero si las van a utilizar en el exterior te cobran una tarifa del 1-3% por compras en otras divisas; hay tarjetas que no cobran eso, por lo cual sería mejor contar con una de esas.

Hay tarjetas que dan beneficios, para comprar en restaurantes o gasolina, o diferentes categorías, y utilizar una que no tenga esos beneficios es prácticamente perder dinero..

Por lo cual, sería buena opción armar un catálogo de tarjetas para cada cosa que vaya a utilizar, asumiendo que quiera seguir ese tipo de ruta.

5.- Fecha de corte

Es la fecha en que el banco contabiliza todas tus compras, disposiciones en efectivo, pagos, cuotas, comisiones, intereses e impuesto al valor agregado del período para determinar el pago mínimo y el pago para no generar intereses.

La fecha de corte es el día en que termina e inicia un nuevo período. Si logras identificar tu fecha de corte, y que los movimientos con tus tarjetas de crédito sean pocos días después de esa fecha, eso te permitirá tener un crédito de hasta 50 días.

Existe una diferencia entre la fecha de corte y la fecha límite de pago de su tarjeta de crédito. La fecha de corte , es básicamente el día en que la entidad bancaria le informa el saldo a pagar, la segunda es la fecha límite que tiene para pagar sin que se generen intereses. Por lo regular, dista en alrededor de 23 días de la fecha de corte. Es decir, que después de que se genera su “factura” o estado de cuenta, tiene más de 20 días para pagar con un 0% de interés.

6.- Las tarjetas de crédito tienen diversos cargos fijos

Las tarjetas de crédito tienen diversos cargos fijos que el usuario debe costear, como cargos por emisión o renovación y por seguro de pérdida del plástico. Los cargos anuales de una tarjeta de crédito clásica o estándar pueden ascender a miles de pesos, dependiendo de la entidad financiera de que se trate y de cómo el usuario se maneje.

7.- Las promociones

Son un beneficio que los bancos ofrecen a los clientes para fomentar el uso de las mismas. Las promociones pueden ser descuentos directos, cupones, puntos, beneficios, descuentos exclusivos, preventas para espectáculos, bonificaciones, entre otras.

Las promociones lejos de ser consideradas un mecanismo de consumismo, si las sabes aprovechar, te permiten pagar menos que pagando en efectivo.

Ahora bien, el punto no es consumir, sino saber dónde puedes obtener un beneficio, y si ya tienes programado hacer un gasto obligado, qué mejor que hacerlo donde puedas recibir un descuento o beneficio.

