7 detenidos por exceder el nivel de alcohol permitido en Friusa y Bávaro

Bávaro, La Altagracia. -La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) realizó este domingo un operativo simultáneo de alcoholimetría en las zonas de Friusa y Bávaro, como parte de las acciones estratégicas orientadas a prevenir accidentes de tránsito y fortalecer la seguridad vial en uno de los principales polos turísticos del país.

Durante la jornada, los agentes de la DIGESETT verificaron un total de 447 conductores, de los cuales 354 fueron hombres y 93 mujeres. Los resultados reflejaron que 27 personas dieron positivo al consumo de alcohol.

Del total de positivos, 15 conductores sobrepasaron el límite de alcohol permitido por la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y 7 de ellos fueron detenidos y trasladados al destacamento de la Policía de Turismo (Politur) en Bávaro para los fines correspondientes.

En total, se realizaron 73 fiscalizaciones: 15 por consumo de alcohol y 61 por otras infracciones a la ley de tránsito. Además, fueron retenidas 52 motocicletas y 7 vehículos de motor, los cuales se encontraban en condiciones de infracción o vinculados a conductores bajo los efectos del alcohol.

Puede leer: Sabana Perdida vive a oscuras, pero paga como si viviera en Times Square

El director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., destacó que este tipo de operativos se ejecutan de manera continua en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas de alta concentración turística, con el propósito de garantizar la seguridad de los ciudadanos, visitantes y conductores.

“Nuestra meta es salvar vidas. Los controles de alcoholimetría no buscan sancionar, sino evitar tragedias en las vías. Conducir bajo los efectos del alcohol representa uno de los principales factores de riesgo de accidentes de tránsito”, expresó el general Cruz Méndez.

La DIGESETT reiteró su compromiso con la prevención, la concienciación y la aplicación de la ley, en cumplimiento de su misión institucional de mantener la seguridad vial y fomentar una cultura de respeto en las carreteras del país.