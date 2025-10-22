7 recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Pediatría ante paso de tormenta Melissa

  • Hoy
7 recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Pediatría ante paso de tormenta Melissa

Ante la alerta meteorológica emitida por la tormenta tropical Melissa y sus efectos posteriores en temas de salud, la Sociedad Dominicana de Pediatría emite un comunicado con algunas recomendaciones para proteger a los niños y su familias, principalmente aquellos expuestos a zonas de vulnerabilidad.

El comunicado destaca sietes acciones prioritarias para la salud de los niños y niñas que podrían estar expuestos ante los chubascos y estragos de eventos naturales, enfatizando en la importancia de mantenerse en espacios seguros o trasladarse a albergues autorizados, garantizar la adquisición de agua potable en envases limpios para su uso durante los días posteriores a la tormenta; mantenerse a los alejados de puertas, ventanas y zonas de riesgo; así como tener linternas en vez de velas, en caso de apagones para evitar accidentes en el hogar.

Además, exhorta a la población de las seguir las orientaciones oficiales emitidas por el COE, Defensa Civil y organismos de salud, no difundir rumores ni noticias sin confirmar; preparar un botiquín básico que incluya medicamentos de uso regular, alcohol, gasas, termómetro y cualquier tratamiento indispensable de los niños con condiciones crónicas; además de tener a mano los contactos de emergencia ( tales como números de hospitales, pediatras y centros de salud cercanos).

Para la Sociedad Dominicana de Pediatría, la niñez es uno de los grupos más vulnerables ante los fenómenos naturales, por eso exhorta a la comunidad protegerlas en conjunto como responsabilidad compartida.

