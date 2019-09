70 años haciendo coro

Para aprender a educar la voz y conseguir alcanzar el registro deseado, están los coros de los centros universitarios. Después de más de medio siglo de canto, el Coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es uno de los conjuntos vocales más consolidados y estables del país.

A pesar de su antigüedad (fue fundado en el año 1949 por el profesor Luis Frías Sandoval), esta agrupación apuesta por la innovación y exploración de nuevos ritmos y melodías. No se conforman con interpretar un repertorio clásico: su éxito se basa en la búsqueda constante, lo que les lleva a terrenos musicales poco frecuentes para una coral. Sus más de 100 miembros mantienen vivo los ritmos folclóricos dominicanos.

Esta labor no sería posible sin el esfuerzo y dedicación de sus miembros. Los integrantes de Coro UASD, que se renueva cada año, se reúnen tres veces a la semana para preparar el programa. En las sesiones de ensayo tampoco se olvida la técnica, indagar en los lenguajes vocales resulta tan importante como aprenderse las notas de una partitura.

Cumplidos 70 años de historia, lejos de perder juventud y aprovechando la excelente formación musical de algunos de sus miembros, el Coro UASD que canta bajo la dirección del maestro Jesús Vizcaíno Peña, llama a audiciones dos veces al año.

Luz Del Alba Méndez, Anyela Cruz, Perla Rosario, Richard Tejada, Adel Marmolejos, Samuel Sarante, Elizabeth Díaz, Darleny Gómez y Alberto Balderas son algunas de las voces que le dan vida a esta agrupación.

Vizcaíno Peña, explica que Coro UASD por ser mixto canta a cuatro cuerdas (voces): sopranos, altos, tenores y bajos.

“El coro tiene su repertorio musical, canta música folclórica latinoamericana, música clásica y especialmente dominicana”, asegura.

Las voces. Luz Del Alba canta desde muy niña. La música la lleva en la sangre, parte de su familia también explora la ópera, combina sus estudios de medicina con su pasión por la música.

Lo mismo Anyela, desde los 9 años le gusta el canto igual que su madre y su hermana, suficientes razones para intentar entrar al coro. “Fui audicioné y ya tengo tres años en el coro”.

Perla, cuya voz es soprano dos, llegó desde Puerto Plata a estudiar medicina en la UASD y como ya venía con conocimientos de música no dudó en entrar al coro.

Mientras Richard, que adquirió estudios de musicales en su tierra natal Valverde Mao, encontró en esta agrupación una oportunidad para seguir una de sus pasiones, asegura ha logrado conocer más y mejor cultura, “este es un puente para quienes deseen construir una carrera musical”, dice.

Al igual que ellos muchos otros jóvenes talentos como el caso Alberto Balderas, quien estudia una licenciatura trabajan duro para perpetuar la buena música.

Desde su creación Coro UASD ha presentado conciertos en todos los barrios de Santo Domingo, así como en parques, clubes culturales, sindicatos de obreros, cárceles, hospitales, congresos y en todos los pueblos de la geografía nacional.

En el año 1987 participó en el Festival Coral Mundial de Álava donde fue elegido como el mejor coro de ese año y regresó en 1990, a dicho festival, por lo cual recibió un Casandra especial.

Su próximo concierto será para celebrar su 70 aniversario, el mismo cuenta con un amplio repertorio y se efectuara en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).