Un camión de carga tipo furgón, en cuyo interior estaban escondidos 79 nacionales haitianos indocumentados que intentaban ser trasladados a Santo Domingo, fue interceptado en Montecristi por unidades de interdicción de la Dirección General de Migración (DGM).

Los representantes de la DGM también detuvieron a José Andrés Peralta Martes, conductor del vehículo de carga, marca Iveco, placa Z607772, color blanco, quien será sometido a la justicia acusado de trata y tráfico de personas.

La operación interdictiva se desarrolló en horas de la noche de este jueves en Las Mata de Santa Cruz, municipio de Guayubín, de la referida provincia. Los detenidos, 40 hombres, 30 mujeres y 9 niños que acompañaban a sus padres, serán procesados de acuerdo a los protocolos establecidos, para luego ser deportados a su país de origen.

«Los equipos de interdicción de la DGM ejecutan sus labores, respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas y actúan con el objetivo principal de combatir la migración irregular y prevenir delitos vinculados a esta, como el tráfico ilícito de personas y la delincuencia organizada», se informó.

