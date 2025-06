8 reglas esenciales para cuidar la salud de tus riñones

La función de los riñones consiste en filtrar la sangre para eliminar los desechos mediante la orina, con la finalidad de mantener un equilibrio de ciertas sustancias del cuerpo. Los riñones trabajan incansablemente, al día filtran aproximadamente 50 veces la totalidad de sangre de tu cuerpo.

De acuerdo con Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en el mundo viven alrededor de 850 millones de personas con enfermedad renal.



La enfermedad renal es más común de lo que imaginas, ya que aproximadamente entre el 8 y 10% de los adultos presentan algún tipo de daño en los riñones y debido a las complicaciones, cada año fallecen millones de personas. Las principales causas de esta patología son la diabetes y la hipertensión arterial. Lamentablemente una persona puede perder hasta el 90% de la funcionalidad de sus riñones antes de presentar cualquier síntoma.



Si se logra detectar a tiempo es posible establecer un tratamiento médico y nutricional que logre hacer más lento el avance de esta enfermedad y se pueden prevenir algunos otros problemas como un ataque cardiaco, un accidente cerebrovascular o insuficiencia renal.



Existen personas que se encuentran en mayor riesgo de tener disminución en la función renal, por ejemplo, quienes ya tienen un diagnóstico de diabetes, prediabetes, afecciones cardiacas y presión arterial elevada. Además, si en tu familia directa existe alguien con enfermedad renal, trasplante de riñón o diálisis, tienes 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar enfermedad renal. Otra causa de la enfermedad renal es el exceso de grasa corporal, mejor conocida como obesidad.



Los síntomas que alguien con enfermedad renal puede presentar son la hinchazón de cara, piernas o pies. Es importante que puedas tomar en cuenta que automedicarte frecuentemente con medicamentos antiinflamatorios como ibuprofeno y naproxeno dañan los riñones. Así como el uso y consumo de sustancias herbolarias no supervisadas por un profesional de la salud.



Ahora que ya conoces por qué es importante cuidar de tus riñones, De León comparte las 8 reglas de oro que te ayudarán a mantenerlos en estado saludable.



Mantenerse activo y con un porcentaje de grasa corporal adecuado ayudarán a disminuir el riesgo de adquirir diabetes o hipertensión arterial. Te recomiendo que encuentres una actividad física de tu agrado y la practiques al menos 30 minutos por 5 días a la semana.

Revisa y mantén tu nivel de azúcar en sangre en estado óptimo. Cuando se eleva la glucosa, los riñones trabajan a marchas forzadas para tratar de alcanzar niveles normales, esto puede ocasionar daño si los riñones constantemente realizan sobreesfuerzo.



Mantén tu presión arterial por debajo de 120/70, si no es posible, consulta con tu médico y nutriólogo para hacer cambios en tu estilo de vida y alcanzar la meta.



Come saludable. Se recomienda evitar el exceso de sodio y disminuir consumo de productos procesados. Acude con tu nutriólogo para que te asesore.



Hidrátate adecuadamente. Es necesario consumir entre 1.5 a 2 litros de agua por día, así tus riñones eliminarán el sodio y otras toxinas de mejor manera.



No fumes. Fumar ocasiona que llegue menos sangre a los riñones, por lo que disminuye su capacidad de funcionamiento.



No te automediques. Acude al médico cuando tengas dolor.



Controla tu función renal. Si tienes algún factor de riesgo se recomienda que realices anualmente una revisión de tus riñones.



Cuidar tus riñones es más fácil de lo que crees. Mantente activo, come saludable, hidrátate bien y evita consumir medicamentos sin indicación médica.



¡Empieza hoy a proteger tu salud renal!