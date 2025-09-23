89 jefes de Estado y 43 de Gobierno asistirán a Asamblea de la ONU

Naciones Unidas.- EFE

La Asamblea General de la ONU, que comienza hoy, martes, su 80 periodo de sesiones, contará con la participación de 89 jefes de Estado, cinco vicepresidentes, 43 jefes de Gobierno y un príncipe heredero, señaló este lunes el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric. El resto de los 193 países con asiento en la ONU estarán representados por sus ministros de Exteriores o por algún funcionario de menor rango. Se han programado 1,642 reuniones bilaterales entre estas cabezas de delegaciones, mientras que el secretario general, António Guterres, tiene por costumbre entrevistarse con la gran mayoría de jefes de delegaciones durante esta semana, considerada el gran foro de la diplomacia mundial.

Una de las reuniones más esperadas es la que mantendrá Guterres con el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien no habla -ni siquiera por teléfono- desde hace más de diez meses. Trump se ha distinguido en sus nueve meses al frente del Gobierno por sus ataques a las Naciones Unidas.

Con quien es improbable que Guterres se reúna es con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no ha respondido a sus llamadas desde el 7 de octubre de 2023, cuando tuvo lugar el atentado terrorista de Hamás que Israel utilizó para declarar una guerra contra Gaza de magnitud desconocida en este siglo.

Habla Guterres

El secretario general del organismo, António Guterres, optimista impenitente, no se anduvo por las ramas y dijo este lunes, en un discurso para conmemorar el aniversario- “Este es el lugar donde todas las naciones, grandes o pequeñas, pueden juntarse y resolver los problemas que ninguna podría por sí sola. Y sin embargo -reconoció- los principios de las Naciones Unidas están siendo atacados como nunca antes».