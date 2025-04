9 curiosidades del Papa Francisco: bailaba tango, amaba el fútbol y almorzaba con los mozos

Cuando fue elegido Papa en marzo de 2013, el argentino Jorge Bergoglio (el papa Francisco) marcó importantes hitos en la historia de la Iglesia católica.

De hecho, el papa Francisco -cuya muerte acaba de ser anunciada por el Vaticano- fue el primer no europeo en convertirse en obispo de Roma desde la muerte de Gregorio III en el año 741.

También fue el primer pontífice jesuita, y como tal intentó desde el momento de su elección privilegiar la sencillez que se le atribuye a la histórica orden fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 por sobre la pompa vaticana.

A continuación se presentan 9 curiosidades de su vida:

Recibió a sus cardenales de pie en lugar de sentarse en el trono

Al asumir su mandato, decidió recibir a sus cardenales de manera informal y de pie, en lugar de sentarse en el trono, rechazó la limusina papal e insistió en compartir el autobús que llevó a otros cardenales de regreso a casa.

EL primer pontífice latinoamericano

Fue el primer pontífice latinoamericano, del continente americano y de todo el hemisferio sur.

Le gustaba el tango y el fútbol

Jorge Mario Bergoglio de colegial en Buenos Aires en la década de 1940. Familia Bergoglio

Al papa Francisco gustaba bailar tango y, como buen argentino, amaba el fútbol. Era hincha del club San Lorenzo, una pasión que mantuvo toda su vida.

«Tengo cartas de él describiendo la formación del equipo de San Lorenzo del año 46, recuerdos de su infancia», le cuenta a BBC Mundo Gustavo Vera, un activista contra el trabajo esclavo y la trata de personas que era muy amigo de Bergoglio y mantuvo correspondencia asidua con el pontífice durante los 12 años que duró su papado.

Estuvo cerca de la muerte en su juventud

A los 21 años Bergoglio estuvo cerca de la muerte. Tuvo una infección respiratoria grave por la que debieron extirparle parte del pulmón derecho. Esto lo dejó vulnerable por el resto de su vida a las infecciones respiratorias.

Fue acusado de no haber protegido a dos sacerdotes

Jorge Bergoglio de joven dando misa en su Argentina natal. Guetty Images

Tras ser ordenado sacerdote en 1969, estudió humanidades y filosofía en Argentina, vivió en Chile y un breve tiempo en Alemania. Enseñó literatura y psicología en colegios jesuitas.

Ascendió rápidamente y en 1973 se convirtió en superior provincial de la orden que había elegido.

Eran tiempos convulsos en Argentina, y tras el golpe militar fue señalado de no haber protegido a dos sacerdotes que fueron secuestrados por los militares mientras trabajaban en algunos de los barrios más pobres del país.

Fue una acusación que él negó rotundamente, insistiendo en que trabajó tras bastidores para liberarlos.

Los sacerdotes fueron torturados, pero finalmente se los encontró con vida.

Años más tarde, Bergoglio fue investigado por este caso y exonerado.

También hay quienes sintieron que no hizo lo suficiente para oponerse o denunciar al brutal régimen militar que dejó decenas de miles de víctimas.

«Hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba, para abogar por personas secuestradas», aseguró él mismo sobre esa controversia en la biografía «El Jesuita», publicada en 2010.

Tras su elección como Papa en 2013, varias personas confirmaron que trató de ayudar a quienes buscaron huir del país. Incluso se publicó un libro con testimonios titulado «Salvados por Francisco».

«Nos llevaste en tu auto (…). Me pediste que tratara de ocultarme y que no mirara el camino que íbamos a hacer. Pensé: ‘¿Se habrá dado cuenta este curita del riesgo al que se está exponiendo?’. Entonces no sabía que eras el Provincial de los jesuitas», cuenta el uruguayo Gonzalo Mosca, quien fue perseguido por los militares de ambos países, en una carta que se recoge en el libro.

Un pontífice de gustos sencillos

Apenas fue elegido, Francisco se alejó de la pompa que había rodeado a la mayoría de sus predecesores. Guetty Images

El papa Juan Pablo II lo nombró cardenal en 2001 y asumió cargos en la Curia, el organismo que supervisa el funcionamiento de la Iglesia católica.

En todas esas instancias cultivó la reputación de hombre de gustos sencillos, que luego mostró como pontífice.

«Cuando lo conocí, me llamó la atención porque viajaba siempre en subte y colectivo (autobús), vivía en un cuartito en el segundo piso del arzobispado sin servicio doméstico, nada. Se hacía todas las cosas él», recuerda Vera, quien se acercó por primera vez al entonces arzobispo para pedirle protección para su organización, la Fundación La Alameda, que estaba amenazada por su lucha contra la explotación y la trata de personas.

Bergoglio también solía volar en clase económica y siempre que podía prefería usar la túnica negra de sacerdote a otros trajes.

Su lucha contra abusos sexuales

Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio defendió el reclamo argentino de soberanía sobre la islas Malvinas/Falklands. REUTERS

Durante su papado, Francisco tomó algunas medidas concretas para frenar los abusos dentro de la Iglesia.

«Una de las más fundamentales fue el cambio del código canónico, que no solo castiga hasta la expulsión a los sacerdotes criminales, sino que también castiga con el mismo rigor a los que encubren estos abusos», dice Lozano.

En 2019 el Papa removió a toda la cúpula de la Iglesia en Chile por no haber actuado para frenar los abusos sexuales infantiles que cometieron durante décadas miembros del clero en ese país.

También pidió disculpas por haber cometido «graves equivocaciones de valoración» durante su visita a Chile, el año anterior, cuando defendió la inocencia de un obispo que encubrió abusos.

En enero de 2025 disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, la comunidad religiosa católica con sede en Perú investigada durante años por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos.

El papa Francisco se opuso al abuso de poder

Francisco nombró a más mujeres en cargos de poder, pero se opuso a la ordenación femenina. Guetty Images

También luchó contra el abuso de poder: en 2022 le quitó privilegios al Opus Dei, una de las instituciones más conservadoras de la Iglesia, que quedó relegado a la categoría de asociación clerical pública.

Ocurrió meses después de que 43 exempleadas domésticas de Argentina, Paraguay y Bolivia denunciaran al Opus Dei ante el Vaticano por servidumbre y explotación laboral.

Para Lozano, las acusaciones de que no hizo suficiente son injustas.

«Francisco luchó contra lo que él mismo llamaba la ‘cultura de la impunidad en la Iglesia’ y creó varias comisiones en el Vaticano para investigar los casos de abusos sexuales», cuenta.

«Hubo muchas expulsiones de sacerdotes de la Iglesia, lo que pasa es que eso aparece poco en los medios de comunicación», asegura.

Almorzaba en un comedor con los mozos

Francisco intentó cambiar a la Iglesia pero sus críticos afirman que no hizo suficiente, en especial sobre el problema del abuso sexual clerical. Guetty Images

Para dar ejemplo, fue un Papa sin lujos que eligió no vivir en el Palacio Apostólico del Vaticano -que incluye a la Capilla Sixtina-, sino en la residencia de Santa Marta, al lado, donde vivía en un pequeño departamento de tres ambientes.

Creía que cualquier otra cosa sería vanidad.

«Mira el pavo real», dijo, «es hermoso si lo miras de frente. Pero si lo miras desde atrás, descubres la verdad».

«Él sabía que la base del poder era predicar con el ejemplo», dice Vera.

«Pocos saben que los miércoles, cuando tenía la audiencia general, y los domingos, cuando rezaba el Ángelus, él almorzaba en el comedor de Santa Marta.

«Pero no iba a la misma hora que almorzaban todos los prelados, sino una hora antes, con los mozos y los cocineros, y él mismo se servía su comida, como si fueran una familia», revela.

