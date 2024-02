Ediciones impresas HOY: Los acontecimientos más importantes de la semana

Aquí tienes un resumen de los acontecimientos más destacados de la semana, resaltando las noticias de mayor interés y relevancia de las ediciones impresas de la misma. Dando inicio desde el pasado lunes 5 de febrero hasta la edición impresa de ayer sábado 10 de febrero.

Lunes 5 de febrero de 2024

Bomberos de Haina con años sin cobrar

Desde hace unos años los bomberos de Haina vienen denunciando por diferentes medios la situación ante la alcaldía municipal

Los bomberos del municipio de Haina, provincia San Cristóbal, siguen sin cobrar y trabajando de manera honorífica y sin equipos como denunció la candidata a regidora por el Partido de la Liberación Dominicana en esa localidad María Hernández.

El cuerpo de bomberos de Haina cuenta con dos camiones que tienen más de 60 años de uso, igual tiempo que uno de los bomberos que es el que lleva más en la institución.

Puede seguir leyendo: Bomberos de Haina con años sin cobrar

Martes 6 de febrero de 2024

Johan Paulino alerta a JCE evite marea de votos nulos

La falta de orientación masiva al votante y el poco conocimientos de la población de cómo debe ejercer su voto en la próximas elecciones el día 18, es la gran preocupación de muchos candidatos, en especial a los puestos de regidores.

Así lo aseguró Johan Paulino, quien aspira a regidor por la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este por el Partido País Posible, que dirige Milton Morrison, quien consideró además que debido a esta situación es muy probable que el nivel de votos nulos sea muy elevado en las elecciones municipales.

Puede seguir leyendo: Johan Paulino alerta a JCE evite marea de votos nulos

Miércoles 7 de febrero de 2024

El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió en accidente de helicóptero, según medios

Santiago de Chile.- El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió este martes en un accidente de helicóptero ocurrido en Lago Ranco, sur del país, en el que tres personas resultaron heridas, según la agencia EFE.

De acuerdo a Infobae, en la aeronave también iban a bordo Magdalena Piñera (hermana del ex presidente), el empresario Ignacio Guerrero y su hijo. Además, fuentes de la Armada detallaron a ese medio que el helicóptero era pilotado por el ex jefe de Estado, quien no logró sacarse el cinturón. Las otras tres personas, en tanto, lograron llegar a la orilla nadando.

Mientras que el medio local Ex-Ante informa que venían de la casa del empresario José Cox, ubicada en el sector Illihue de Lago Ranco.

Puede seguir leyendo: El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió en accidente de helicóptero, según medios

Jueves 8 de febrero de 2024

Situación de Haití mantiene expectante a la República Dominicana

El presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe y el director Ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraison, lamentaron ayer, por separado, que Haití siga sumergido en una crisis política y social.

A juicio de Uribe la situación haitiana será siempre de alta preocupación para la República Dominicana desde el punto de vista actual y estratégico, por el escaso territorio de compartimos y la extensa frontera.

Puede seguir leyendo: Situación de Haití mantiene expectante a la República Dominicana

Viernes 9 de febrero de 2024

Educación aclara vuelta a clases será el martes 20

Al término del uso de las aulas que servirán como mesa electorales en las elecciones municipales del 18 del presente mes, todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas a nivel nacional deben incorporarse a clases el martes 20, informó el ministro de Educación Ángel Hernández.

No todos los planteles públicos serán usados y el funcionario expuso que para evitar pérdida de docencia, los que funcionarán como colegios electorales brindarán clases virtuales y en los no seleccionados para este proceso deberán impartir clases de manera presencial.

Puede seguir leyendo: Educación aclara vuelta a clases será el martes 20

Sábado 10 de febrero de 2024

La JCE recuerda que el día de los comicios es no laborable

La Junta Central Electoral tiene a bien informar a la ciudadanía, las siguientes disposiciones que establece la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral para la celebración de las Elecciones Generales Ordinarias del 18 de febrero de 2024 para elegir a las autoridades municipales.

CARÁCTER NO LABORABLE DEL DÍA DE ELECCIÓN. El domingo 18 de febrero de 2024 no será laborable en el territorio nacional, según lo establece la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral en su artículo 229; en ese sentido, cuando se trate de trabajos que no puedan ser suspendidos, los empleadores estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que todos los empleados y trabajadores hábiles para votar que tengan a su servicio y dispongan del tiempo que fuere menester para hacerlo, sin que por ese motivo sufran ninguna merma en sus salarios y otros derechos que les correspondan.

Puede seguir leyendo: La JCE recuerda que el día de los comicios es no laborable