A 15 años de la muerte Mariana Levy se recuerda la tragedia producto de un intento de asalto

Una salida familiar a un parque de diversiones de pronto tomó tintes de tragedia mayúscula cuando la actriz Mariana Levy falleció, en medio de un intento de asalto, en calles de Ciudad de México.

Era el 29 de abril de 2005, un viernes alrededor de las 13:40 horas. En unos cuantos minutos la vida de Levy, estrella de Televisa, se apagó.

Levy había decidido tomarse una pausa en su carrera como actriz para dedicarse a la familia que había formado con José María Fernández “El Pirru”.

Aquella tarde viajaban a bordo de su camioneta junto a María, la hija que Mariana tuvo con el actor Ariel López Padilla, y con algunas amigas de la pequeña.

Se dirigían rumbo a Reino Aventura (aunque en aquel momento ya tenía el nombre de Six Flags), el famoso parque de diversiones, para celebrar por adelantado el Día del Niño.

Mariana había cumplido 39 años apenas unos días antes y nada parecía amenazar su felicidad.

Pero unos minutos después de haber iniciado su trayecto desde su casa en Lomas de Chapultepec, la camioneta -conducida por “El Pirru”- se detuvo en un alto en el cruce de Montes Urales y Prado Sur.

Y fue ahí donde comenzó la tragedia.

Según los testigos, unos hombres estaban intentando asaltar a otros vehículos. La escena desató el pánico de María y sus amigas, quienes comenzaron a gritar. La actriz les ordenó que subieran las ventanillas y se calmaran.

Vinieron minutos de terror y confusión que terminaron con la muerte de Levy.

Su madre, la presentadora Talina Fernández, recordó a detalle aquella tragedia que aún llora.

En una entrevista para el programa Hoy, en 2018, Talina habló de los últimos minutos en la vida de su amada hija, la actriz que también era querida por el público que pudo disfrutar de su trabajo en telenovelas como La Pícara Soñadora, Bendita Mentira y Amor Real.

“Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños. ‘Pirru’ venía manejando, entonces se baja del coche y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice ‘nos van a asaltar’ y regresa corriendo y le dice a ‘Pirru’ ‘me voy a desmayar’ y cae muerta”.

En aquel momento Talina se preparaba para aparecer en el programa Nuestra Casa. Al tomar la llamada del “Pirru” supo que algo no andaba bien y pronto se enteró de la muerte de Mariana.

“Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra Casa, que estaba ella ahí y se fue porque se embarazó, entonces yo me estaba maquillando y me habló Pirru y sollozaba y yo no le entendía y me decía: ‘nos asaltaron’…”, recordó.

Talina entendió la gravedad de la situación y se dirigió a buscar a su hija. “Salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo Pirru que estaba y entro buscándola y digo: ‘¡mi hija, dónde está mi hija!’ y una enfermera me dice: ‘estaba en el suelo’… Porque Pirru, después del asalto que le da el ataque al corazón, la mete y la pone en el suelo para que traten de revivirla…”.

Aunque han pasado 15 años de la trágica muerte de su hija, Talina reconoció que el dolor siempre estará presente.

En una entrevista en enero de este año para el programa De Primera Mano, la presentadora habló sobre la manera en que recuerda a su hija.

“El dolor va a existir hasta que yo me muera, pero ese dolor, que es de un tamaño inconmensurable, está aquí adentro. Lo saco en las noches, cuando me voy a dormir, en el cajón del buró, tengo una foto de Mariana y le cuento mi vida, le platicó y lo guardo, porque una cosa es tener dolor y otra cosa es ser ‘sufridita’”.