A 15 años del polémico incidente entre Kanye West y Taylor Swift en los MTV VMA’s

A los 12 años, una aún desconocida Taylor Swift se sumergía por primera vez en la era digital de la música. Junto a su hermano Austin, escogió un primer álbum para adquirir en la innovadora plataforma iTunes. ¿Su artista favorito del momento? Kanye West, el hombre que más tarde sería uno de sus más grandes rivales en la industria.

El próximo 13 de septiembre se cumplen 15 años del inicio de esta tropezada y mediática relación entre ambos artistas: el momento en que Kanye arrebató el micrófono a Taylor durante su discurso de aceptación en los MTV Video Music Awards. Su motivación estuvo en la supuesta injusticia contra Beyoncé, quien para ese entonces lanzó el hit “Single Ladies (Put a Ring on It)”.

En 2009, Swift ascendía en su fama a nivel mundial. La canción “You Belong With Me”, del álbum Fearless (el segundo de su carrera), se había convertido en un himno para las adolescentes de la época. La música pegajosa y las letras juveniles habían calado en un público fiel que más tarde se conocería bajo el nombre de “swifties”.

El incómodo incidente de los MTV VMAs 2009

Taylor Swift ganó un MTV VMA en la categoría de Mejor Video Femenino por su más reciente éxito y se convirtió en la primera intérprete de country en obtener este logro. Subió al escenario, y agradeció a todos completamente nerviosa y feliz tras recibir la estatuilla en forma de astronauta de manos de Shakira y Taylor Lautner, su novio de ese entonces.

La cámara de la transmisión enfocó de vuelta a la audiencia (entre ellos se veía a la cantante Pink) y cuando regresó a la toma principal, Kanye West ya se encontraba al lado de la joven artista y no dejó que terminara su discurso.

“Oye, Taylor, me alegro mucho por ti, te dejaré terminar”, comenzó diciendo para luego exclamar: “¡Pero Beyoncé tenía uno de los mejores videos de todos los tiempos!”. Esta última fue enfocada por la cámara y estaba más que sorprendida por las palabras del rapero.

Después, la estrella de 19 años contaría que “estaba muy emocionada porque Kanye West estaba en el escenario”. Pero, una vez que lo escuchó hablar, simplemente ya no lo estaba. En 2020, para su documental Miss Americana, admitió que la sucesión de acontecimientos fue tan confusa que creyó ser abucheada por los asistentes.

“Había tanto eco ahí dentro. En ese momento no sabía que le estaban abucheando al hacer eso. Pensé que me estaban abucheando a mí”, recordó sobre estos 20 segundos que cambiaron para siempre su vida. Para alguien como Taylor, que había construido su seguridad en base a los aplausos, lo sucedido fue “una especie de catalizador para un montón de caminos psicológicos que seguí”.

El momento fue visto en vivo por millones y la ceremonia tuvo que seguir adelante, con Taylor siendo completamente ignorada respecto a lo que tenía que decir por el reconocimiento. Sin embargo, la situación fue “enmendada” por la propia Beyoncé cuando aceptó el astronauta de plata por el Video del Año, el mayor premio del evento. Para cerrar con broche de oro, hizo subir a Taylor al escenario para que culminara su agradecimiento.

“Ella siempre ha sido una gran persona, antes que el talento y cualquier otra cosa. Antes que ser superestrella, es una gran persona. Yo simplemente pensé que no podría amar más a Beyoncé y sucedió lo de esta noche. Esta noche fue grandiosa”, declaró Taylor a ET en la salida de la ceremonia.

Poco después, durante una entrevista con el programa The View, confesó qué le pasaba por la mente en esos fugaces minutos: “No puedo creer que gané, esto es genial. No te tropieces y caigas. Voy a poder agradecer a los fans, esto es tan genial. ¡Oh!… Kanye West está aquí”, expresó y se detuvo entre las risas de las entrevistadoras. “Genial corte de cabello y, ¿qué estás haciendo? Y, luego, auch. Creo que no podré agradecer a los fans”.