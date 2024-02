A cuatro días de que se celebraran las elecciones municipales, continúan las denuncias de supuestos fraudes, principalmente en demarcaciones donde la diferencia fue tan cerrada, que un voto marcó la diferencia, afectando tanto a candidatos de la oposición como del oficialismo.

Ante esta situación, el Tribunal Superior Electoral (TSE), tendrán la responsabilidad de definir el destino de las candidaturas que hayan elevado sus quejas ante esta alta corte, luego que en algunos casos, los derrotados desconocen los resultados de la Junta Central Electoral.

Dajabón, Cabrera, la Romana, Guerra o Cotuí, son algunos de los municipios donde se han presentado estas denuncias, en gran medida, por lo cerrada de la contienda, que obligó incluso a que el reconteo de votos nulos y observados se hicieran en la sede de la JCE en los casos que así se requirió.

Los resultados de las elecciones del domingo ya fueron publicadas por la JCE. FOTO FUENTE EXTERNA

Las denuncias van desde compra de cédulas hasta sufragios con documentos de fallecidos, aunque para algunos, esto es parte del “tradicional pataleo” posterior a la derrota, sobre todo por el lado del oficialismo, que arrasó en esa contienda electoral.

Sin embargo, estas no son acusaciones exclusivas del oficialismo, ya que miembros del propio Partido Revolucionario Moderno (PRM), también han denunciado presuntas irregularidades, que habría empañado el proceso en demarcaciones específica.

“Recibimos denuncias alarmantes sobre la participación de personas fallecidas y residentes en el extranjero en el proceso de votación en la mesa 22 en el Balcón. Por si fuera poco, nos hemos enfrentado a serias inconsistencias en el desarrollo de las sesiones de la Junta Municipal, donde se han llevado a cabo acciones que trascienden los límites establecidos por la ley, contando con la presencia de individuos no autorizados, lo que constituye una clara usurpación de funciones”, denunció el candidato oficialista Yunior Torres, quien buscaba asumir la alcaldía de Jarabacoa, en la provincia La Vega.

Otra de las denuncias consistía en el uso abusivo de los recursos del Estado, esta vez, por parte de la oposición, como sucedió en el municipio San Antonio de Guerra, donde el candidato por la Fuerza del Pueblo Cristian Berroa, denunció supuestas artimañas para obtener la victoria.

Elecciones municipales estuvieron entre denuncias y justificaciones, con ataques entre el oficialismo y la oposición. FOTO FUENTE EXTERNA

“A raíz de ese proceso sabiendo la condición de ellos, de obtener el poder de todas maneras, levantamos una instancia ayer para hacer una revisión de las actas manuales con las digitales”, señaló esta semana el candidato del partido verde.

Pese a esto, hay quienes consideran que es necesario pasar de las acusaciones y presentar pruebas de estos supuestos fraudes, como lo hizo el diputado del PRM Orlando Jorge Villegas, quien restó importancia a estos llamamientos.

“No creo que sea en una rueda de prensa, no creo que sea en un tuit, si hay pruebas, llévelas y preséntelas y que coja su curso en las instancias debidas, si las hay”, acotó esta semana Villegas, en relación a las denuncias de supuesto fraude hechas por la oposición y acotó otros factores que a su entender, se tradujeron en la derrota.

“A mí me llamó la atención ayer que yo estuve en muchos recintos y ver la ausencia de delegados y personal de apoyo de los partidos de oposición, específicamente de la Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana. Pero más específicamente de la Fuerza del Pueblo, a mí me llamó bastante la atención, en la capital sobre todo, no ver una organización electoral que no tiene que ver con un tema de recursos, sino de vocación”, ratificó Jorge Villegas.

Lo cierto es que no todos están conformes con los resultados del pasado domingo y no solo de la oposición, por lo que deberá esperar una sentencia definitiva antes de proclamar algún vencedor, al menos en los municipios y distritos municipales donde así lo requieran.