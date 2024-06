A 65 años de la Expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo

La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, conmemoraron con un solemne acto el 65 aniversario de la Expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo del 14 y 20 de junio de 1959, donde 198 hombres, llegaron al país a derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, asumiendo lo mejor de la condición humana y sin marcha atrás, trazaron la ruta heroica que los convirtió en la “Raza Inmortal”.

El acto inició a las 9:30 de la mañana con la interpretación del Himno Nacional, seguido del depósito de ofrendas a cargo de diferentes instituciones y toque de corneta en honor a los expedicionarios. Isabel Vargas, presidenta de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, ofreció las palabras de bienvenida, destacando la dignidad y el arrojo de los expedicionarios, por ello, asegura que cada año la fundación “Rinde un tributo a los ideales de estos patriotas para contribuir a mantener activa la memoria histórica de la sociedad dominicana y reforzar estos valores en la nueva generación de jóvenes”.

En tanto, Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, afirmó: “Sean mis primeras palabras en esta sentida solemnidad de la memoria agradecida para destacar la presencia del comandante Delio Gómez Ochoa que encabeza la misma, en un gesto que reafirma su condición patriótica, revolucionaria e internacionalista que no se ha doblegado con el paso del tiempo sino, que sea profundizado con el mismo”.

Durante su alocución refirió que “en la conmemoración del 65 aniversario de la Expedición Libertaria Antitrujillista de Constanza, Maimón y Estero Hondo, del año 1959, podemos afirmar que su ofrenda de amor por la patria no fue en vano, que su lucha impregnada del más alto idealismo por la libertad no fue en vano, que su sacrificio espartano por el pueblo dominicano no fue en vano, porque a pesar de los altibajos y los obstáculos que muchas veces se han tornado terrible, hemos avanzado en la construcción de una mejor República Dominicana, donde se garantice la cohesión social”.

Uribe continuó diciendo que los expedicionarios del 14 de junio de 1959 investidos por la luz de su epopeya, bajo la cual los conceptos de honor, valor y solidaridad adquieren estaturas agigantadas “siguen alumbrando el camino de nuestra dominicanidad por un presente positivo y un provenir de dignidad material y espiritual, ellos, por lo tanto, seguirán siendo la Raza Inmortal”.

El presidente de Efemérides Patrias aprovechó la ocasión para reconocer con la medalla conmemorativa del 180 aniversario de la Independencia Nacional a la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, recibida por su presidenta Isabel Vargas, así como al comandante Delio Gómez Ochoa, por su testimonio de vida que refleja el espíritu de un hombre valiente, patriota y solidario.

El emotivo acto finalizó con la presentación artística del cantautor de la patria, Claudio Cohén.

