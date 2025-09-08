A cinco meses de la tragedia del Jet Set, el padre Rogelio pide perdón «por la indolencia de las autoridades»

A cinco meses de la tragedia del Jet Set, el padre Rogelio pide perdón «por la indolencia de las autoridades»

Han pasado cinco meses desde la tragedia en la discoteca Jet Set, y en honor a las víctimas, familiares y amigos participaron en una misa celebrada en la llamada “zona cero” del centro nocturno.

Durante la eucaristía, el padre Rogelio Cruz pidió perdón a los presentes «por la indolencia y dejadeces de las autoridades».

La tragedia

El pasado 8 de abril, a la medianoche, el techo de la discoteca Jet Set colapsó con cientos de personas en su interior, dejando más de 200 fallecidos y más de un centenar de heridos. El hecho enlutó a todo el país y marcó para siempre a cientos de familias.

Puede leer: Doña Melba Grullón a 5 meses del Jet Set: He pasado los días más importantes sin mi hija Alexandra

Los hermanos Espaillat

Por este caso, la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de RD$50 millones, además de impedimento de salida y presentación periódica contra los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel, y tras el fallo expresó su inconformidad, asegurando que la medida no responde a la magnitud de lo ocurrido, aunque el tribunal sí declaró el caso como complejo.

Lea más: Ana Beatriz sobre Rubby Pérez a cinco meses del Jet Set: «Te extraño con el alma, paaa»

