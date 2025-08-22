¿A cómo está el precio del pollo en República Dominicana actualmente?

¿A cómo está el precio del pollo en República Dominicana actualmente?

pollo

El precio del pollo ha sido uno de los temas más sonados en la actualidad tras las declaraciones del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien aseguró que la libra de pollo se estaba vendiendo supuestamente a RD$125.

En respuesta estas afirmaciones, el ministro de Agricultura Limber Cruz indicó el costo promedio de la libra de esa carne se mantiene entre 79 y 82 pesos, lejos de los 125 pesos mencionados por Fernández.

Tras este debate, el equipo del Periódico HOY realizó un sondeo en el Mercado de Cristo Rey y zonas aledañas donde varios comerciantes y carniceros revelaron a cómo están vendiendo el pollo y cómo ha reaccionado la población a los precios.

Lalo Ramos, vendedor de carnes en el sector, aseguró que la libra de pollo se esta vendiendo a RD$85 y que las ventas han estado flojas porque las personas están disgustadas por lo cara que está la pieza de carne actualmente.

Puede leer: ¿El pollo está caro? 5 opciones saludables para sustituir la carne blanca

«Todo está caro. Yo digo la verdad: El pollo está caro. Se está vendiendo a RD$85 la libra y las cosas están por las nubes. Las ventas han un poco estado flojas. Ayer traje 50 libras de pollo y todavía mucho sin vender», explicó.

Por su parte, el carnicero Ángel Danilo Acevedo mencionó que vende la libra a RD$90 en el Mercado de Cristo Rey e indicó que la situación económica del país «está muy complicada» y que el gobierno debe intervenir inmediatamente.

«La libra de pollo se está cotizando a $RD90. Ahora mismo, el pollo esta bien caro a pesar de las situación del país está floja», señaló.

Acevedo afirmó que las autoridades deben «abrir» las exportaciones y traer cantidades de carnes suficientes para compensar la demanda actual de la población. Además, le sugirió al gobierno quitar los impuestos a los productos importados para que pueda llegar a mejor precio al cliente.

«En Aduanas, le suben demasiado impuestos a esos productos. Hay que bajarle algo para se le facilite a los vendedores y que la gente pueda encontrar la carne a buen precio», finalizó.

Por otro lado, el vendedor José Alberto Durán también mencionó que están vendiendo la libra a RD$85 y que los clientes se le están quejando por el precio cada día en su negocio.

«El pollo está muy caro realmente. Una libra de pollo no rinde nada y nosotros vendiéndola a RD$85. Con la cara que está, nosotros tenemos a gente quejándose por eso», añadió.

Lo que opina el ministro de Agricultura sobre el precio del pollo

ministro limber cruz 1 3
Limber Cruz

El ministro Limber Cruz atribuyó el incremento momentáneo en los precios a una crisis provocada por el intenso calor, pero aseguró que ya se observa una mejoría en la producción.

Cruz le respondió ayer a las críticas del expresidente Leonel Fernández sobre el precio del pollo.

“Seguro que fue en Don Pepe, en el restaurante que él lo encontró a 125 pesos. Yo he cruzado el país entero buscando información y la verdad es que el promedio anda entre 79 y 82 pesos”, declaró el funcionario.

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.

Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

¿A cómo está el precio del pollo en República Dominicana actualmente?
¿A cómo está el precio del pollo en República Dominicana actualmente?
22 agosto, 2025
Apagones en RD: alimentos que más se dañan y cómo conservarlos
Apagones en RD: alimentos que más se dañan y cómo conservarlos
22 agosto, 2025
Clima para este fin de semana en República Dominicana  
Clima para este fin de semana en República Dominicana  
22 agosto, 2025
García Fermín rechaza declaraciones de Leonel Fernández y defiende gestión del PRM
García Fermín rechaza declaraciones de Leonel Fernández y defiende gestión del PRM
22 agosto, 2025
“Chichiguaos”, multifamiliares y torres
“Chichiguaos”, multifamiliares y torres
22 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Llegan los Juegos Escolares

Llegan los Juegos Escolares

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo