¿A cómo está el precio del pollo en República Dominicana actualmente?

El precio del pollo ha sido uno de los temas más sonados en la actualidad tras las declaraciones del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien aseguró que la libra de pollo se estaba vendiendo supuestamente a RD$125.

En respuesta estas afirmaciones, el ministro de Agricultura Limber Cruz indicó el costo promedio de la libra de esa carne se mantiene entre 79 y 82 pesos, lejos de los 125 pesos mencionados por Fernández.

Tras este debate, el equipo del Periódico HOY realizó un sondeo en el Mercado de Cristo Rey y zonas aledañas donde varios comerciantes y carniceros revelaron a cómo están vendiendo el pollo y cómo ha reaccionado la población a los precios.

Lalo Ramos, vendedor de carnes en el sector, aseguró que la libra de pollo se esta vendiendo a RD$85 y que las ventas han estado flojas porque las personas están disgustadas por lo cara que está la pieza de carne actualmente.

Puede leer: ¿El pollo está caro? 5 opciones saludables para sustituir la carne blanca

«Todo está caro. Yo digo la verdad: El pollo está caro. Se está vendiendo a RD$85 la libra y las cosas están por las nubes. Las ventas han un poco estado flojas. Ayer traje 50 libras de pollo y todavía mucho sin vender», explicó.

Por su parte, el carnicero Ángel Danilo Acevedo mencionó que vende la libra a RD$90 en el Mercado de Cristo Rey e indicó que la situación económica del país «está muy complicada» y que el gobierno debe intervenir inmediatamente.

«La libra de pollo se está cotizando a $RD90. Ahora mismo, el pollo esta bien caro a pesar de las situación del país está floja», señaló.

Acevedo afirmó que las autoridades deben «abrir» las exportaciones y traer cantidades de carnes suficientes para compensar la demanda actual de la población. Además, le sugirió al gobierno quitar los impuestos a los productos importados para que pueda llegar a mejor precio al cliente.

«En Aduanas, le suben demasiado impuestos a esos productos. Hay que bajarle algo para se le facilite a los vendedores y que la gente pueda encontrar la carne a buen precio», finalizó.

Por otro lado, el vendedor José Alberto Durán también mencionó que están vendiendo la libra a RD$85 y que los clientes se le están quejando por el precio cada día en su negocio.

«El pollo está muy caro realmente. Una libra de pollo no rinde nada y nosotros vendiéndola a RD$85. Con la cara que está, nosotros tenemos a gente quejándose por eso», añadió.

Lo que opina el ministro de Agricultura sobre el precio del pollo

Limber Cruz

El ministro Limber Cruz atribuyó el incremento momentáneo en los precios a una crisis provocada por el intenso calor, pero aseguró que ya se observa una mejoría en la producción.

Cruz le respondió ayer a las críticas del expresidente Leonel Fernández sobre el precio del pollo.

“Seguro que fue en Don Pepe, en el restaurante que él lo encontró a 125 pesos. Yo he cruzado el país entero buscando información y la verdad es que el promedio anda entre 79 y 82 pesos”, declaró el funcionario.