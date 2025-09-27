¿A cuánto está el dólar hoy? Banco Central fija tasa de cambio hasta 29 de septiembre

¿A cuánto está el dólar hoy? Banco Central fija tasa de cambio hasta 29 de septiembre

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que, en cumplimiento con lo dispuesto en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, las tasas de cambio oficiales del dólar estadounidense al cierre del viernes 26 de septiembre de 2025 quedaron establecidas en RD$62.0412 para la compra y RD$62.5462 para la venta.

La institución indicó que dichas tasas servirán de referencia para las operaciones cambiarias hasta el lunes 29 de septiembre de 2025. Estos valores corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye efectivo, transferencias y cheques, y excluye las operaciones del mercado de derivados financieros.

Asimismo, recordó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio que se utiliza para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera corresponde a la tasa de compra del mercado spot.

Estos son los precios de los combustibles del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025
