A dos meses del Jet Set, hija de Rubby Pérez exige: ‘Justicia ya’

Sin lugar a dudas, perder a un padre es uno de los momentos más dolorosos en la vida de cualquier ser humano, aún más cuando existía una relación tan cercana, llena de complicidad y amor, como la que compartían Rubby Pérez y su hija menor, Ana Beatriz.

Por eso no sorprende que, aunque los días pasen, esta joven —que perdió a su progenitor en la tragedia del Jet Set, aquel fatídico 8 de abril— continúe exigiendo explicaciones y clamando por justicia. No solo lo hace por su padre, sino también por las otras 233 personas que murieron en ese lamentable suceso.

Hoy, 8 de junio, al cumplirse dos meses de la tragedia, Ana Beatriz publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

Rubby Pérez

Tu sonrisa nunca será borrada. Te amo, pa

Mi papá perdió la vida en un accidente que nunca debió haber ocurrido. No fue una tragedia inevitable: fue negligencia, abandono y silencio institucional. Más de 230 personas murieron aquel día 8 de abril. Detrás de cada número hay una familia rota, un nombre, una historia, una ausencia que jamás se llenará.

No es coincidencia. El dueño tuvo la oportunidad de parar el evento porque estaba advertido; sin embargo, su voluntad de obtener recursos económicos de sus clientes pudo más. La avaricia pudo más.

Hoy hablo por mi padre, pero también por todas las víctimas cuyas voces fueron silenciadas. No podemos permitir que esto quede en el olvido. No podemos aceptar que no haya responsables.

Exijo, mis hermanos y mi familia, y todo un país exigimos: justicia YA.

Por mi papá. Por todos ellos. Por todos nosotros.