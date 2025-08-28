¡Sintoniza! A esta hora correrá Marileidy Paulino en la Liga Diamante

  • Hoy
¡Sintoniza! A esta hora correrá Marileidy Paulino en la Liga Diamante

Foto de internet

La triple ganadora del ‘diamante’, Marileidy Paulino, compite este jueves por el triunfo en los 400 metros, en las finales de la Liga Diamante de Zúrich, Suiza.

La carrera de 400 metros femeninos está programada para las 18:34 horas en Zúrich (GMT+2). Debido a la diferencia horaria, en la República Dominicana será a las 12:34 de la tarde, horario en el que la campeona mundial buscará conquistar su cuarto título consecutivo en el prestigioso circuito.

El evento será transmitido en vivo a través del canal oficial.

Se recuerda que Paulino con sus 48.81 -marca de la temporada- la hacen tener más competencia que en otras ocasiones con la bahreiní Salwa Naser (48.67).

Lee más: Marileidy Paulino corre hoy en final de la Liga Diamante

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡Sintoniza! A esta hora correrá Marileidy Paulino en la Liga Diamante
¡Sintoniza! A esta hora correrá Marileidy Paulino en la Liga Diamante
28 agosto, 2025
Marileidy Paulino corre hoy en final de la Liga Diamante
Marileidy Paulino corre hoy en final de la Liga Diamante
28 agosto, 2025
Marileidy Paulino podría hacer historia en Suiza
Marileidy Paulino podría hacer historia en Suiza
27 agosto, 2025
Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros planos de la Liga Diamante
Alexander Ogando conquista el 1er lugar de 200 metros planos de la Liga Diamante
22 agosto, 2025
Marileidy Paulino logra cuarto lugar en Athletissima
Marileidy Paulino logra cuarto lugar en Athletissima
20 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo