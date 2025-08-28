¡Sintoniza! A esta hora correrá Marileidy Paulino en la Liga Diamante

La triple ganadora del ‘diamante’, Marileidy Paulino, compite este jueves por el triunfo en los 400 metros, en las finales de la Liga Diamante de Zúrich, Suiza.

La carrera de 400 metros femeninos está programada para las 18:34 horas en Zúrich (GMT+2). Debido a la diferencia horaria, en la República Dominicana será a las 12:34 de la tarde, horario en el que la campeona mundial buscará conquistar su cuarto título consecutivo en el prestigioso circuito.

Se recuerda que Paulino con sus 48.81 -marca de la temporada- la hacen tener más competencia que en otras ocasiones con la bahreiní Salwa Naser (48.67).

