A Franklin Almeyda

Los juicios de Franklin Almeyda no suelen resistir la certificación del tiempo. Aquella división del mundo político entre corruptos y peledeístas no resistió esa verificación. Como ahora no podrá confundirnos denunciando que la oposición está definida entre quienes apoyan a Danilo Medina o Leonel Fernández. La oposición es mucho más que eso.

Es haber denunciado la violación a la Constitución de la República con el préstamo de Sun Land. Es haber protestado el archivo de los expedientes de los secretarios de Organización y Finanzas de su partido. Ser oposición es haber apoyado el movimiento contra la corrupción y la impunidad. Ser oposición es haber defendido la independencia del Poder Judicial, ser oposición es reclamar el proceso de investigación que sobre el Ing. Diandino Peña reveló Alicia Ortega. Ser oposición es descubrir quién recibió el dinero de los Súper Tucanos. Es revelar o explicar la denuncia de Nuria Piera sobre las becas de FUNGLODE. Ser oposición es apreciar que 34 diputados y seis senadores no son la misma suma que 51 diputados y dos senadores: lo que es igual que reconocer que 40 no es lo mismo que 53. Ser oposición es exigir al gobierno los “Code nombres” de Odebrecht.

Ser oposición es no ser cómplices. Es oponerse y exigir junto a la sociedad las prácticas de buen gobierno.

Así que no se preocupe por el PRM. Vamos a actuar, no según nuestros intereses, sino por los de la democracia dominicana. No vamos a deformar la estrategia con la que estamos caminando hacia la conquista del poder y por construir las vacaciones políticas al PLD, que queremos los dominicanos para reformar la justicia, detener la impunidad, eficientizar el gasto, controlar la creciente deuda pública e invertir en capital lo que pagamos en intereses y capital que han aumentado, y ver la salud y el agua, el derecho al empleo y la seguridad, como derechos fundamentales de la ciudadanía.

Además, le aseguramos que para nosotros la Seguridad Ciudadana va más allá de los Harley Davidson, no repetiremos su propuesta motorizada en las que también se equivocó. Como se equivoca al mirarnos como tontos y no apreciar que no vamos a modificar la estrategia que hasta ahora nos conduce y eso lo sabe Luís Abinader. Y le aseguro que no le conviene especializarse en noticias falsas sobre el PRM, lo posible sería comenzar a conectarse con la sociedad, aunque eso los lleve por el camino correcto a demostrar que son la verdadera oposición, en la que, por ausencia a las respuesta o posiciones a la que nos hemos referido al inicio de estas líneas, nunca los ha reconocido la sociedad.