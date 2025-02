Nueva York. Al actor George Cloney, uno los más cotizados del panorama cinematográfico mundial, no le gustaría ser presidente de los Estados Unidos, pero si preferiría retirarse cuando finalice su carrera definitivamente en una granja y conducir un tractor como ya hace ahora.

«Al crecer en Kentucky, todo lo que quería hacer era alejarme de una granja, alejarme de esa vida”, dijo Clooney. “Ahora me encuentro de nuevo en esa vida. Conduzco un tractor y todas esas cosas. Es la mejor oportunidad de una vida normal”, dijo en una entrevista con The New York Times.

El actor y director ha sido cortejado por algunos demócratas importantes para postularse a la presidencia de Estados Unidos. ¿Se lanzaría alguna vez?- “No”, dijo al entrevistador, de manera convincente.

Imagen de George Clooney y su esposa Amal, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Peter Foley



Clooney, relata el rotativo, intentó seguir los valores de su padre. Luchó durante años para crear conciencia sobre el conflicto y la hambruna en Darfur. Entre otras acciones, creó la Fundación Clooney para la Justicia con su esposa, Amal, una abogada de derechos humanos, para ayudar a las víctimas de abusos.

El actor y director, que habló sobre su vida con su esposa y sus gemelos de siete años, Alexander y Ella, dijo que tienen casas en Inglaterra y cerca de su familia en Kentucky, aunque su residencia principal en estos días es una granja en Francia.

La entrevista de The New York Times comienza con un Clooney fumando, algo que admite que no le gusta, por su próximo debut en Broadway como Edward R. Murrow en una adaptación teatral de su película de 2005 “Buenas noches y buena suerte».