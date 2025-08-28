Video: A golpes terminó el cierre de sesión legislativa entre senadores mexicanos

  • EFE
Video: A golpes terminó el cierre de sesión legislativa entre senadores mexicanos

Los senadores mexicanos Gerardo Fernández Noroña, oficialista, y Alejandro Moreno, opositor, se enfrentaron a golpes este miércoles al término de una sesión de la comisión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra durante la sesión.

La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el himno nacional, ‘Alito’ Moreno, líder del PRI, confrontó a Noroña, lo que produjo un altercado que terminó en los golpes.

Según la transmisión en vivo del Canal del Congreso, Moreno reclamó a Noroña que no haya dejado hablar a los senadores de su partido, cuando el presidente del Senado empujó al senador opositor.

Entonces se desataron una serie de empujones, jaloneos y manotazos entre ellos y otros presentes en la última sesión de la comisión Permanente, previa al segundo receso del año.

Posteriormente, Noroña acusó en redes sociales a los legisladores del PRI de agredirlo físicamente durante la reunión parlamentaria.

«Como buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión», publicó Noroña en un breve mensaje en X.

Por su parte, Moreno argumentó que «la primera agresión física vino de Noroña «, luego de que le reclamó por no haberle dado la palabra, pese a que había una minuta establecida.

«Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza», expuso en su cuenta de X.

Además, Moreno acusó que lo ocurrido «no es un hecho aislado ni un accidente«, sino que «es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control».

«Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia. Pero conmigo se equivocan», aseguró.

Te puede interesar: Diputados aprueban modificación al Presupuesto 2025 por RD$69,740 millones

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Video: A golpes terminó el cierre de sesión legislativa entre senadores mexicanos
Video: A golpes terminó el cierre de sesión legislativa entre senadores mexicanos
28 agosto, 2025
¿Quiénes son los «cazadores de gringos», unidad especializada en detener prófugos de EE.UU. en México?
¿Quiénes son los «cazadores de gringos», unidad especializada en detener prófugos de EE.UU. en México?
22 agosto, 2025
Cancilleres de República Dominicana y México coordinan esfuerzos regionales para apoyar a Haití
Cancilleres de República Dominicana y México coordinan esfuerzos regionales para apoyar a Haití
6 agosto, 2025
Lionel Messi estará de baja un tiempo tras sufrir una leve lesión
Lionel Messi estará de baja un tiempo tras sufrir una leve lesión
4 agosto, 2025
Justicia tardía: liberan a hombre encarcelado 20 años por montaje policial en México
Justicia tardía: liberan a hombre encarcelado 20 años por montaje policial en México
2 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación sin familia: un mal a corregir

Educación sin familia: un mal a corregir

Nuestras afrentosas primacías

Nuestras afrentosas primacías

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

“Eso es violencia”: cuando se hace imprescindible llamar las cosas por su nombre 

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

Nos hemos vuelto un pueblo cochino

¿Qué le conviene a Al Horford?

¿Qué le conviene a Al Horford?

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Edición Impresa, miércoles 27 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo