¡A la cima! El Higuamo escala al primer lugar

  • Hoy
¡A la cima! El Higuamo escala al primer lugar

Atleta de Higuamo en plena acción en jornada de ayer

El Higuamo sacó la mejor parte en el torneo pesas, mientras que Cibao Norte dominó el tenis de mesa por equipo y Metropolitana II obtuvo buen resultado en las primeras competencias del atletismo ayer en los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebran en esta ciudad.

La representación El Higuamo, integrada por las provincias Higüey y San Pedro de Macorís, conquistó 10 medallas de oro en el primer día del torneo de pesas, y dos preseas de bronce. El segundo lugar correspondió a Metropolitana II (Monte Plata y Santo Domingo), con dos metales dorados, seis de plata y tres de bronce, mientras que El Suroeste (Barahona y Neyba) consiguió dos preseas de oro, una de plata y cuatro de bronce.

En el tenis de mesa por equipo, Cibao Norte logró un oro y una plata, seguido por El Higuamo, con una presea de plata y otra de bronce, en tanto que Metropolitana I logró una plata; mientras que El Suroeste, Metropolitana II y Cibao Sur, un bronce cada una.

  Puedes leer: ¿Quién se ha clasificado para el Copa Mundial de 2026?

El atletismo entregó las primeras medallas en los 800 metros y bala masculina.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡A la cima! El Higuamo escala al primer lugar
¡A la cima! El Higuamo escala al primer lugar
10 octubre, 2025
Lo que hizo Danilo Medina en su visita a San Pedro de Macorís
Lo que hizo Danilo Medina en su visita a San Pedro de Macorís
4 enero, 2019

Publicidad

Temas

Más leídas

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

Supérate: la inversión en política social se nota

Supérate: la inversión en política social se nota

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

La Voz del Paciente RD: ¿Centro de bioequivalencia o cooperación regional?

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

El cuidado, un derecho humano para alcanzar la justicia social

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo