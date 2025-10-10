¡A la cima! El Higuamo escala al primer lugar

El Higuamo sacó la mejor parte en el torneo pesas, mientras que Cibao Norte dominó el tenis de mesa por equipo y Metropolitana II obtuvo buen resultado en las primeras competencias del atletismo ayer en los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebran en esta ciudad.

La representación El Higuamo, integrada por las provincias Higüey y San Pedro de Macorís, conquistó 10 medallas de oro en el primer día del torneo de pesas, y dos preseas de bronce. El segundo lugar correspondió a Metropolitana II (Monte Plata y Santo Domingo), con dos metales dorados, seis de plata y tres de bronce, mientras que El Suroeste (Barahona y Neyba) consiguió dos preseas de oro, una de plata y cuatro de bronce.

En el tenis de mesa por equipo, Cibao Norte logró un oro y una plata, seguido por El Higuamo, con una presea de plata y otra de bronce, en tanto que Metropolitana I logró una plata; mientras que El Suroeste, Metropolitana II y Cibao Sur, un bronce cada una.

El atletismo entregó las primeras medallas en los 800 metros y bala masculina.