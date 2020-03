A. Latina busca alivio económico por virus

Frente a las poderosas medidas económicas contra el COVID-19 de EE.UU., cuyo Congreso aprobó un paquete de estímulo de unos 2.2 billones de dólares, los Gobiernos de Latinoamérica han puesto en marcha varias iniciativas más humildes que buscan contrarrestar los efectos de la pandemia en el bolsillo del consumidor, en las empresas y en el conjunto de unas sociedades ya de por sí bastante castigadas.

Bajar las tasas de interés, flexibilizar créditos o controlar los precios son algunas de las medidas que han aplicado los países de Latinoamérica y el Caribe en su batalla económica contra el coronavirus; sin embargo, los principales mercados regionales, Brasil y México, no han tomado acciones decisivas y suficientes, según expertos.

Pese a ello y ante la difícil situación adelantada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que advierten que la recesión mundial que se avecina podría ser peor que la pasada, los bancos centrales latinoamericanos han tomado ya las primeras iniciativas siguiendo los pasos de la Reserva Federal de EE.UU..

Tipos a la baja El Banco Central en Brasil, que redujo a cero la proyección de crecimiento para 2020, bajó medio punto porcentual la tasa básica de interés que se sitúa ahora en el 3.75 %, la menor en su historia, en un nuevo intento por estimular la anémica economía del país. Siguiendo esta estrategia, el Banco de México adelantó una baja de la tasa de interés de 50 puntos base hasta el 6.50 %, una decisión que se debía dar inicialmente el 26 de marzo y con lo que pretende dar liquidez al mercado.

El Banco Central de Chile también anunció una histórica bajada de los tipos de interés del 1.75 % al 1 % por la crisis, el recorte más grande en una década, en tanto el Banco Central de Reserva de Perú redujo en 100 puntos básicos la tasa de interés de referencia, de 2.25 % a 1.25 % e inyectó US 114 millones al sistema financiero.

Por su parte, el Banco Central de República Dominicana anunció que los tipos de interés bajarán de 4.50 % a 3.50 % anual y se reducirán otras tasas bancarias para inyectar liquidez en el mercado.

Creditos y salvamento a empresas En Argentina, que de por sí arrastraba el peso de la recesión, las entidades financieras que operan en el país podrán ofrecer líneas especiales de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas a tasa de interés anual máxima del 24 %.

El Banco de la República Oriental del Uruguay dispondrá de una línea de crédito de US 50 millones para todas las empresas con énfasis en la asistencia a las pequeñas y medianas.

En Paraguay, el Senado avaló el plan de contingencia presentado por el Ejecutivo, al que faculta para endeudarse hasta por US 1.600 millones para reforzar la lucha contra el coronavirus y socorrer sectores productivos.

El Banco Centroamericano de Integración Económica desembolsará US 90 millones a la banca estatal costarricense que se dirigirán al apoyo de sectores productivos afectados.

Control de precios “A nivel general los Gobiernos están desarrollando medidas como control de precios a determinados bienes de la canasta familiar y productos que están siendo acaparados y propensos a especulación”, explica la firma de análisis de mercado RADDAR .