María Renee Núñez, ganadora de la primera temporada del reality show de supervivencia La Isla, falleció este miércoles 12 de junio. La noticia ha conmocionado a los seguidores del programa y al público de TV Azteca.

María Renee, de 34 años y originaria de Hermosillo, Sonora, saltó a la fama en 2012 tras su participación en La Isla, transmitido por Azteca Uno.

Aunque estudió diseño gráfico, se dedicó varios años al mundo del entretenimiento y recientemente se le consideraba una influencer con más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. María Renee no había compartido información sobre alguna enfermedad o situación complicada. Su última actividad en redes sociales fue el 28 de abril, cuando publicó fotos con su pareja sentimental, Diego.

Varias personalidades del medio reaccionaron a su fallecimiento. Tania Rincón, amiga cercana y excompañera deLa Isla, publicó un mensaje emotivo en Instagram despidiéndose de María, junto a una serie de fotos que dan cuenta de su amistad.

“Mi Treasure, mi Rana René, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María René”