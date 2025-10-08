A medio año de la tragedia del Jet Set: el emotivo mensaje de doña Melba a su hija “pequeña Ale”

“Contando los minutos, que a veces se alargan y a veces se encogen, llegamos a los seis meses en este nuevo camino que nuestro Creador ha mandado para ti y para mí». Con estas palabras inició doña Melba Grullón el emotivo mensaje que dedicó a su hija, Alexandra Grullón, una de las más de 230 víctimas mortales del colapso del techo en la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril.

En el escrito, publicado en la red social Instagram, la madre también compartió con su “pequeña Ale” parte de los logros alcanzados por el Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón.

«Sé que estás muy pendiente de la promesa que hice junto a tus familiares y amigos más queridos, de que tocaríamos las vidas de los niños y jóvenes afectados por la tragedia, para que no detuvieran sus estudios. Tocar vidas, como nos enseñaste», dijo.

Continuó: «Te aseguro que hoy, en las universidades, hay jóvenes que cruzan puertas abiertas pues el Fondo Ale ya cumplió con sus becas. En las escuelas, hay niños que cantan el himno y suben la bandera pues su año escolar está garantizado con el Fondo Ale».

Asimismo, Doña Melba destacó que «el apoyo de las universidades y los colegios ha sido muy importante para que hayamos cumplido nuestra promesa en este plazo».

Expresó, además, que pese al tiempo transcurrido, nunca podrá olvidar el fatídico desplome.

«Lo único que no tiene fin son las lágrimas, aunque esta vez la mayor parte son de regocijo de los jóvenes y sus familiares cuando les damos la noticia de la aprobación de sus becas. No hay olvido posible, mi pequeña», pronunció.

Doña Melba finalizó su mensaje citando el versículo bíblico de Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, dejando claro que su fe sigue siendo su sostén en medio del dolor.

