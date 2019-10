A partir de hoy, LF hará bloque diputados con apoyo del PRSC

El diputado Marcos Cross informó ayer que el expresidente Leonel Fernández creará otro bloque con los legisladores que abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ocho de los 11 del Reformista Social Cristiano (PRSC), al que se unirán otros partidos.

El diputado de ultramar expresó que el nuevo bloque de diputados desprendido del PLD surgirá a partir de hoy, y que su nombre será La Fuerza del Pueblo.

De los 36 diputados del PLD que respondían a Fernández, solo no pasarán ahora a La Fuerza del Pueblo los que resultaron candidatos para cargos de elección popular, dijo, puesto que si abandonan el PLD no podrían ser candidatos en mayo como La Fuerza del Pueblo.

Reiteró que buscan la renuncia masiva en todo el país de los dirigentes que apoyan a Fernández y garantizar que los que no son candidatos se integren al nuevo partido de Fernández, que sustentará la candidatura a la Presidencia en los comicios del próximo año.

Al respecto, el diputado Juan Carlos Quiñones informó que en las próximas horas más de 30 legisladores renunciarán al PLD y apoyarán a Fernández en el Partido La Fuerza del Pueblo.

Aliados con reformistas. En tanto, el vocero del bloque del PRSC, Máximo Castro Silverio, indicó que su partido sopesa llevar a Fernández candidato presidencial para 2020.

La decisión es parte de las medidas que adopta Fernández a raíz de su denuncia de fraude en las primarias del día 6, en las que Gonzalo Castillo ganó la candidatura presidencial, y Fernández renunció a su calidad de miembro y presidente de la organización, l anoche del domingo.

Sostuvo que el PRSC irá aliado al partido La Fuerza del Pueblo en un acuerdo nacional, en el que entran los diputados, “para sacar al PLD del poder en el 2020”.

Explicó que cuentan con más del 50% de los votos que obtuvo el PLD en las primarias, porcentaje que evidenció seguir a Fernández como líder político y candidato. “Con todo el poder del Gobierno, quedaron en las primarias 48% a favor de Gonzalo y 47% en respaldo a Fernández”.

