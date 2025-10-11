A pedalazos por los humedales de Guerra: Ciclistas recorrerán 50 km por por el medio ambiente

El municipio San Antonio de Guerra, en Santo Domingo, se levanta y seguirá firme por la preservación de sus ríos, como el Brujuela, sus humedales y demás ecosistemas, fuentes que nutren de agua potable no solo a esa comunidad, sino también a Boca Chica y gran parte de Santo Domingo Este.

En estos momentos, esos recursos naturales se encuentran seriamente amenazados por la alta presión que ejerce el desarrollo urbano, así como por la contaminación humana y la extracción de materiales.

Para llamar la atención sobre las consecuencias de la desaparición de los ríos y humedales, la Mesa del Agua, la Alcaldía del municipio, la sociedad empresarial, el movimiento ambiental y el deportivo organizan para este domingo 12 de octubre la tercera versión de la «Ruta Ciclística por los Humedales de Guerra», con el lema “Salvemos el Brujuela”.

Los humedales son ecosistemas que, además de proveer agua para el consumo humano, sirven de reservorios para albergar vida silvestre y ayudan a regular el clima del planeta.

Guerra es el escenario escogido para la jornada por el significado de la composición de los ecosistemas naturales de la zona y por su potencial hídrico para el abastecimiento de agua potable de los municipios Santo Domingo Este y Boca Chica.

Un evento deportivo con causa

Carlos Sánchez, coordinador del evento, señala que con esto se pone de manifiesto el compromiso de sus organizadores con las causas ambientales, deportivas y de salud del país.

Explica que la tercera versión del tradicional evento deportivo será un acontecimiento de ciclismo que se realiza en San Antonio de Guerra, con el objetivo de promover la protección del medio ambiente, la práctica deportiva, la salud y el desarrollo sociocultural y sostenible del municipio.

Esta ruta se viene realizando de manera ininterrumpida desde el año 2023, convocada por la Mesa del Agua, la alcaldía del municipio, la sociedad empresarial, el movimiento ambiental y el movimiento deportivo.

En esta tercera versión se espera la participación de más de 1,000 ciclistas de todo el país, en la modalidad bicicleta de montaña (mountain bike, MTB), dirigida a toda la familia.

El empresario César Castro, coordinador técnico de la ruta, informó que el recorrido será de unos 50 kilómetros, atravesando humedales, bosques tropicales, montañas y ríos.

Informó además que la ruta saldrá desde el complejo ecoturístico “Palmar del Lago” y concluirá en el parque central de la ciudad.

Los ciclistas que concluyan el recorrido recibirán medallas, camisetas y tendrán derecho a participar en la rifa de bicicletas y refacciones.

El objetivo principal de la ruta es la sensibilización ambiental para la protección de los humedales, ríos y lagos de la zona, con el apoyo y la participación de las organizaciones comunitarias, empresariales, religiosas y grupos ambientalistas, quienes se unen por su propia causa, tal como lo es la protección ambiental de la zona y del país.

También busca promover la conservación de los recursos naturales y el desarrollo territorial, basado en el ecoturismo sostenible, el ciclismo y un modo de vida saludable, además de educar a la población sobre la importancia de preservar estos recursos frente al cambio climático y otras amenazas.

Carlos Sánchez llama a participar en la tercera versión de la ruta, asegurando que el éxito dependerá de la participación social y del compromiso con la preservación de los humedales.

La tercera versión de la «Ruta Ciclística por los Humedales de Guerra» estará dedicada al munícipe de Guerra, profesor Ramón De la Rosa; a la provincia de Dajabón; y el país invitado será Chile, como parte de los homenajeados en esta jornada deportiva y ambiental de octubre de 2025.