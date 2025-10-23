A pesar de todo, hemos avanzado

Asistimos a la excelente presentación del documental de largo metraje sobre la trayectoria del gran sindicalista y amigo Henry Molina, elaborado por sus hijos y nietos. En el acto tuve la oportunidad de encontrarme con queridísimas personas de nuestra generación, con quienes conversamos e incluso analizamos sobre el pasado y el presente. Recordamos momentos vividos que para las nuevas generaciones podrían resultar una ficción.

Tenemos el privilegio de haber vivido parte de lo que fue la dictadura de Trujillo con todas las persecuciones que incluso enlutaron hogares de nuestros familiares y amigos. Eso se dice o escribe fácil, pero fue enormemente traumatizante.

Vivimos momentos de emoción y esperanzas con la invasión de Constanza, la carta pastoral de la iglesia Católica, el 30 de mayo del 61, el proceso de transición democrática con el Consejo de Estado, el gobierno democrático de Bosch. La tragedia del golpe de Estado a Bosch, el Triunvirato, la Guerra de abril, los 12 años de Balaguer. Luego Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Balaguer de nuevo, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo y ahora Luis Abinader.

En algunos de esos períodos, hay que añadir, se dieron conflictos políticos, estudiantiles, huelgas, muertes, apresamientos, deportaciones, en los que una parte importante de esa generación de alguna manera nos vimos involucrados o afectados. Todos esos acontecimientos crearon en muchos de nuestra generación mecanismos que ahora nos permiten poder comparar las cosas con más claridad. Sin los sesgos propios de los que no vivieron esos pasados y sin los sesgos de los que tienen preferencias partidarias.

La acumulación de años y algunas experiencias, permiten la posibilidad, en ocasiones, de analizar las cosas de manera más sosegada. Situaciones o coyunturas apremiantes, mayormente para los que no tienen puntos de referencia, pero para nosotros, aunque somos críticos y lo notamos, nos resulta más fácil comprenderlas al compararlas con épocas que, más que vivir, pudimos sobrevivir. Sin hablar de lo que ocurre en otros lados de nuestra región.

Por eso, a pesar de todo lo que escuchamos, vemos o sentimos desde diferentes ángulos, así como de ciertas debilidades reales, podemos admitir que hemos avanzado. Porque vivimos en paz, en democracia y en libertad. Y la paz, la libertad y la democracia tienen un valor incalculable.

Contamos con líderes políticos de gobierno y oposición que son capaces de sentarse a conversar. Cada uno jugando su rol, ya sea en el gobierno o en la oposición. Lo hacen con pasión, pero respetando sus linderos. Y eso es importante. Porque los que tuvimos que luchar por la libertad y poder expresarnos sin temor, valoramos cosas que otros no perciben.

Somos exigentes porque adquirimos ideas, pensamientos y experiencias que nos enseñaron a luchar por el respeto a la dignidad humana y la justicia social. Entendemos que no todo se ha logrado. Que hace falta mejorar otros aspectos. Pero aprendimos que no todo es material. Lo dijo Jesús cuando el diablo lo quiso tentar para que convirtiera la piedra en pan. “No solo de pan vive el hombre”. Porque hay cosas que tienen tanto o más valor que otras. La paz, la libertad, la convivencia que vivimos, independientemente de algunos problemas arrastrados, permiten afirmar que hemos avanzado. Ojalá que Dios nos siga iluminando y bendiciendo para continuar luchando por un mundo mejor.