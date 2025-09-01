“A Primera Hora” estrena nueva temporada y se muda a Telemedios Canal 8

El programa matutino A Primera Hora, conducido por la periodista Lorenny Solano y un dinámico equipo de comunicadores, estrenó nueva temporada a partir de este lunes 1 de septiembre, mudándose oficialmente a la pantalla de Telemedios Canal 8, uno de los medios del Grupo Bermúdez, propietario además de Color Visión.

El espacio, que en octubre arribará a su segundo aniversario, se ha consolidado como una revista informativa de referencia, combinando periodismo de investigación, análisis social y cercanía con la audiencia. Ahora, bajo el concepto “A Primera Hora: Conectados al Futuro”, el programa da un salto hacia la modernidad, integrando tecnología de vanguardia, interacción con inteligencia artificial, pantallas LED y datos en tiempo real para ofrecer al público una experiencia informativa más ágil, útil y atractiva.

Una nueva propuesta para las mañanas de RD

De lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., A Primera Hora llega en vivo a la teleaudiencia a través de Telemedios Canal 8, LASO TV en YouTube y demás plataformas digitales.

El programa es conducido por Lorenny Solano, Carlos Hernández, Elías Cornelio, Luis Álvarez, Omara Corporán, Cristian Hernández y Jonathan Chevalier, con la participación de Henry Rijo y Madelyn Harrigan en entretenimiento y sociales.

La nueva temporada ofrecerá una estructura editorial robusta, con segmentos diseñados para generar titulares, educar, fiscalizar y acercar la voz ciudadana a los temas de mayor relevancia nacional e internacional.

Un matutino con propósito social

Además de la agenda periodística, el programa apuesta a la educación ciudadana y el bienestar animal a través de su segmento Adopta un Ángel, donde se promueven adopciones responsables, se visibilizan fundaciones y se educa sobre la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable. Esta ventana se ha convertido en un referente de sensibilidad social y compromiso con la causa animalista.

Telemedios Canal 8, innovación y modernidad

El traslado a Telemedios Canal 8 representa un paso trascendental. El canal, propiedad de Telemedios Dominicana, S. A., inició operaciones el 11 de enero de 1999 bajo las gestiones del empresario J. Armando Bermúdez P. (Don Poppy), pionero de la televisión a color en la República Dominicana con la creación del legendario Color Visión en 1969. Hoy, Canal 8, televisión abierta y con alcance nacional, se proyecta como un espacio de innovación y pluralidad, reafirmando su compromiso con el país al recibir a A Primera Hora en su parrilla matutina.

Una cita con el futuro

Con esta nueva temporada, A Primera Hora promete convertirse en la plataforma más influyente de las mañanas dominicanas, ofreciendo información veraz, análisis profundo, interacción ciudadana y un enfoque humano que conecta directamente con los grandes desafíos del país.

“A Primera Hora: Conectados al Futuro” marca un antes y un después en la televisión matutina de la República Dominicana.