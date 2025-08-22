A prisión acusado agredir a su hija

  • Hoy
Tribunal dictó medida.

Tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre acusado de agredir con un clavo a una hija de once meses, en un hecho ocurrido la pasada semana en el municipio Villa Riva, provincia Duarte.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso la medida contra Wilker Peña Mota, quien, según el Ministerio Público, fue apresado en flagrante delito y procesado por incurrir en abuso físico y sicológico contra la niña y violencia intrafamiliar agravada.

Dijo que durante las investigaciones estableció que el hecho ocurrió luego de que el hombre llegara a su vivienda en la madrugada.

La solicitud de medida de coerción indica que se acostó y que luego empezó a hacer gestos de molestia. No explica las razones.

Expresa que se levantó violento y ante la situación, su pareja pidió auxilio, acudió un vecino al que también hirió con un vaso.

La nota afirma que al lugar llegó la abuela del imputado, a quien hirió con un clavo en momentos en que trataba de evitar la agresión contra la niña.

“Las víctimas fueron trasladadas a un hospital de la zona, donde los médicos determinaron que la infante presentaba heridas múltiples en región occipital, tórax, abdomen, extremidad derecha e izquierda, y la señora, herida en el hombro derecho”, expresa el texto.

