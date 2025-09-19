A prisión los imputados por violación grupal a menor en Los Tres Brazos

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del municipio Santo Domingo Este dictó este viernes tres meses de prisión preventiva contra cinco acusados de violar sexualmente a una adolescente de 16 años en el sector Los Tres Brazos.

Se trata de Julio José Mateo, de 25 años; Brailyn Cepeda Ramírez, de 19 años; Harolin José Martínez, de 18 años; Omar Reyes Vásquez, de 19 años; así como Yoel Morrobel (alias El Matatán), quienes deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia San Pedro de Macorís.

Según lo informado, la agresión contra la menor ocurrió el 25 de agosto del presente año, tras esta salir molesta de su casa en horas de la madrugada.

Familiares de imputados exigen esclarecer el caso

Más temprano, familiares de los cinco hombres protagonizaron una manifestación para exigir que las autoridades judiciales esclarezcan el caso.

Los parientes, portando pancartas y vociferando consignas, sostienen que no se trató de una violación, como afirma la familia denunciante, sino de un supuesto negocio por parte de esta.

“Ya con este caso son cuatro con los que la familia se ha buscado dinero, pero nosotros no tenemos dinero. Queremos que se aclaren las cosas, no fue una violación», declaró José Martínez, padre del imputado Harolin José Martínez, ante periodistas que daban seguimiento al conocimiento de la medida de coerción.

De igual forma, los familiares afirmaron que «los muchachos no son delincuentes”.