El artículo 405 del Código Penal dominicano define como culpable de cometer una estafa a la persona que, valiéndose de nombres y calidades supuestos o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios, o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos

El denominador común que tuvieron las presuntas víctimas de estafas es la «buena fe» depositada en manos de personas que le prometieron villas y castillas, a cambio de inversiones, y por las que cientos dejaron todo su patrimonio con la esperanza de conseguir riquezas. Pero no fue así.

En República Dominicana se repite la historia cada cierto tiempo de grandes presuntas estafas que involucran pocos promotores, una supuesta empresa, millones de pesos y cientos de afectados.

Este diario recopiló las cinco estafas más conocidas de los últimos años, con las que más de un dominicano ha sido engañado, a propósito de que el Ministerio Público desarrolló la operación Gaviota, con la que desarticuló una aparente red que movió más de 3 mil millones de pesos a través del engaño, encabezada, según la autoridades, por la empresa Investor Winner.

1.La familia Rosario

A mediados del año 2022, un hecho que muchos consideraron sin precedentes en el país fue portada en casi todos los diarios de circulación nacional: una promesa de una herencia multimillonaria por parte del abogado Johnny Portorreal Reyes a miles de personas de apellido Rosario.

Johnny Portorreal.

¿Cuál fue la versión de Portorreal? El abogado aseguró a uno de los ancestros de esa familia tenía una mina de oro en la República Dominicana, lo que representaría una herencia de más de 13 mil millones de euros, pero que estaban en Suiza y España y ese dinero había que gestionarlo.

Por el hecho fueron señaladas otras tres personas. La acusación llegó sólo de parte de 283 personas pero se cree que el número es superior.

«Los acusados les dijeron a sus víctimas que los recursos que les estaban requiriendo y que les cobraban a través de la empresa La Central del Derecho LPR, tenían la finalidad de realizar trámites para su registro como herederos de los señores Celedonio Rosario y María del Rosario (fallecidos)». Así detalló el Ministerio Público sobre el modus operandi del supuesto entramado que habría liderado el abogado Portorreal.

El principal imputado fue arrestado en Boca Chica luego de varios meses sin conocerse su paradero. El caso sigue en los tribunales, pero mucha gente, de apellido Rosario, continúa creyendo en la promesa de Portorreal.

Muchos pagaron entre 15 mil y 24 mil pesos al abogado para la «gestión de la herencia».

2. El nacimiento de Mantequilla

Quizás el tema que por varias semanas estuvo en tendencia en la República Dominicana, por encima de muchos otros de interés nacional, fue el caso de Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla.

El origen del caso tuvo que ver con un video en el que se ve a Mantequilla lanzar dinero desde una casa en un segundo nivel en Sabana Grande de Boyá, municipio de la provincia Monte Plata.

A esto, y por reportes que había tenido, el superintendente de Bancos de la nación, Alejandro Fernández W. alertó a la ciudadanía sobre no dejarse engañar por personas y empresas que no están debidamente regularizadas por la Superintendencia de Bancos.

Inicialmente se reportaron unas 600 supuestas víctimas de Mantequilla, quien usó su empresa llamada 3.14 Inversiones para invertir el dinero de la gente que también creyó en él a cambio de ganancias en poco tiempo.

Se informó de personas que también, como otros casos, tomaron préstamos y vendieron bienes para invertir en la empresa de Mantequilla, cuyo sistema, según las autoridades monetarias del país, está basado en el sistema Ponzi.

Igual que Portorreal, Mantequilla fue arrestado en el mismo Palacio de la Policía Nacional cuando iba a dar unas declaraciones sobre los señalamientos en su contra. El vocero de la uniformada, Diego Pesqueira, dijo a la prensa que la medida respondía a varias órdenes de arresto para el presidente de 3.14 Inversiones.

El órgano acusador solicitó que a Mantequilla le impongan un año de prisión preventiva. Además, pidió lo establecido en el artículo 243 del Código Procesal Penal, consistente en la suspensión de las operaciones comerciales que realiza la empresa, hasta tanto concluya con la investigación.

El «hombre de la fórmula mágica», como también se le conoce, fue acusado no sólo de estafa sino de amenaza de muerte. El caso sigue en los tribunales.

3. Jairo González

Antes de que el caso Jairo González llegara a los tribunales, existe una denuncia formal depositada en la Procuraduría General de la República de 50 personas que alegan fueron víctimas de estafa por parte de la empresa Harvest Trading Cap, cuyo presidente es el citado joven que se autodefine como un experto en inversión, bolsa de valores y criptomonedas.

Jairo González

Según las propias presuntas víctimas, González no se compara con Mantequilla. Podría ser uno de los casos de supuesta estafa más grandes de la República Dominicana en los últimos años.

Uno de los denunciantes reveló a este diario que el monto que debe el también llamado «pastor de las criptomonedas» supera los 20 millones de dólares. Dinero que está diseminado en casi toda la geografía nacional en personas que, como a Mantequilla y a Portorreal, depositaron su confianza y miles de dólares de manera particular para que González les devuelva ganancias que en principio eran de 30 % de lo invertido.

De su lado, la empresa emitió su posición y explicó que «lo que tiene inició legalmente tiene que terminar legalmente». Y habla personalmente González, en un video que publicó en su cuenta de YouTube para sus inversionistas, en el que alegó que durante más de cuatro años en diferentes áreas financieras las cosas fueron cambiando.

«Han ocurrido bastante circunstancias, hay cosa que se han salido de nuestras manos y, por lo tanto, nuestro deber es pedirles disculpa a todos si en algún proceso no ha sido atinado para ustedes. Quiero que sepan que aunque no me sientan, día tras día seguimos trabajando junto a nuestro equipo en las soluciones pertinentes para cumplir con el propósito que es bendecir vidas y construir sueños», inició González con su mensaje.

En ese orden, el presidente de Harvest Trading Cap, a cuyas demandas de sus inversionistas llamó «inquietudes», serán respondidas de manera legal, ya que el pasado año la entidad no pudo concretizar sus proyectos pautados, lo que degeneró en pérdidas que ha tenido un impacto en sus clientes que depositaron su dinero en la empresa.

4. Kakao Talk

Recibir cientos de dólares sólo por ver videos y cumplir misiones desde el celular, parecía tan bueno como peligroso, aunque para las personas que invertían hasta US$3,000 dólares y recibían pagos de US$200, US$500 y hasta US$1,000 dólares en pocos días, parecía una apuesta imposible de rechazar.

Esto fue lo que sucedió con cientos de dominicanos que confiaron en la plataforma Kakao Talk, hasta que de repente la plataforma cayó y nunca más se volvió a saber de ella, dejando a miles de dominicanos con cuantiosas pérdidas y sin respuesta alguna, debido a que no se ha sabido quien o quienes estaban detrás de este fraude piramidal.

5. Telexfree

TelexFree era una supuesta empresa de telecomunicaciones, que vendía anuncios en la web, pero que en realidad, según las autoridades estadounidenses, operaba bajo el Esquema Ponzi, una figura fraudulenta que se encarga de invertir dinero de sus socios para captar cada vez más inversionistas y que se basa en la confianza.

Aunque este fraude tiene su origen entre los Estados Unidos y Brasil, 145,000 dominicanos se vieron afectados, como consecuencia de una estafa que ascendió a los US$ 1,700 millones de dólares en perjuicio de casi un millón de usuarios en todo el mundo.

La advertencia de las autoridades

En un comunicado distribuido a la prensa, de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, dijo a la ciudadanía cuando se destapó el caso de Mantequilla que las entidades que están reguladas se encuentran disponibles en la sección Registro del Mercado de Valores en su página web, para que el público pueda consultar cuáles son esas instituciones que sí están legalizadas, y advirtió no invertir en empresas que no están reguladas.