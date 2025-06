A propósito de la condena a Wander Franco, ¿cuándo se aplica la prisión suspendida?

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata condenó este jueves a dos años de prisión suspendida a Wander Samuel Franco Aybar, campocorto dominicano de Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, tras ser declarado culpable de cometer abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente.

Los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez, al imponer las reglas de la suspensión condicional de la pena, prohibieron a Franco Aybar acercarse a adolescentes con fines sexuales. Además, advirtieron que, en caso de incumplir esta medida, deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.

Del mismo modo, el tribunal condenó al pelotero al pago de diez salarios mínimos, según lo establecido por el Banco Central, en beneficio del Estado dominicano, así como al pago de las costas penales del proceso.

Suspensión de la pena

En este contexto, periodistas de Hoy Digital consultaron a los abogados penalistas Miguel Valerio y Plutarco Jáquez, quienes explicaron que la sentencia del referido tribunal se sustenta en el artículo 341 del Código Procesal Penal Dominicano.

«Sobre la prisión suspendida de Wander Franco, la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata correctamente solicitó cinco años, y el artículo 341 del Código Procesal Penal establece que en esos casos especiales, debido a que había una relación real y no un aprovechamiento de la menor, la pena puede ser suspendida, sometiendo esa suspensión a ciertas reclamas«, expresó Valerio durante una conversación telefónica.

El jurista manifestó que esta salida prevista en el Código Penal “es correcta” para infractores primarios y para casos como en el que se vinculó a Franco. Además, destacó la necesidad de aceptar las decisiones de los jueces.

«Yo estoy totalmente de acuerdo (con la pena) porque es una potestad del juez, y aquí debemos de acostumbrarnos de aceptar las sentencias«, pronunció Miguel Valerio.



De su lado, el abogado Plutarco Jáquez agregó que el tribunal también puede suspender, de modo condicional, la ejecución total o parcial de la pena cuando la privativa de libertad a imponer sea igual o inferior a cinco años.

«La pena a imponer es menor de 5 años, no había sido condenado anteriormente, no es un peligro para la sociedad», detalló el defensor.

Condenan a la madre de la víctima a 10 años de prisión

Sobre los 10 años de prisión impuestos a la madre de la víctima, tras ser declarada culpable de delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos, el abogado penalista Miguel Valerio considera que la sentencia envía un mensaje novedoso en materia de política criminal.

«Entendemos que durante años, y no lo digo por las particulares del caso, del cual solo he leído en la prensa, es importante que los padres entiendan que las hijas o los hijos menores de edad no pueden ser ofrecidos a mayores de edad por situaciones económicas. Esto configura explotación sexual de menores, y por eso entendemos que la sentencia manda un mensaje novedoso de política criminal«, comunicó.

Entretanto, Plutarco Jáquez consideró que la condena resulta exagerada. «Estoy de acuerdo con esa sentencia, en el caso de Franco es una seducción; en esos casos se permite suspender la prisión. En el caso de la madre, entiendo que es exagerada», declaró mediante la red social WhatsApp.

